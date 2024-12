El Gobierno señala contactos en 2017 y 2018 con Roquetas (Almería) para elaborar el proyecto de la variante con la A-7

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, ha señalado este martes los contactos que desde Carreteras se mantuvieron con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) en junio de 2017 y septiembre de 2018 para elaborar el proyecto de remodelación del enlace de la A-7 con la variante, de forma que se atendieron las consideraciones municipales para la creación de los proyectos de trazado que se publicaron en 2021, cuyo desarrollo "no ha cambiado" y ante los cuales no hubo alegaciones.

Así lo ha trasladado durante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible celebrada este martes en el Congreso de los Diputados a preguntas de la diputada nacional del PP Ana Martínez Labella, quien se ha interesado por las intenciones del Ministerio de Transportes de atender las alegaciones municipales a los proyectos de carreteras.

"El trazado de los proyectos de 2021 es exactamente el mismo que los proyectos de 2024", ha insistido Serrano, quien ha incidido en que, en su momento, se dirigió un "oficio particular" al Ayuntamiento de Roquetas para que pudiera alegar al trazado sin que se produjera manifestación alguna.

La secretaria ha destacado además que durante las dos reuniones que se mantuvieron en 2017 y 2018 participadas por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, así como por el jefe de la unidad de carreteras de Almería, el director del proyecto y el autor del proyecto, se atendieron las peticiones del Consistorio en el desarrollo de los proyectos de trazado.

"Lo que pidió el Ayuntamiento concretamente en ese momento se atendió y se respondió en los proyectos de trazado", ha recalcado antes de detallar aspectos técnicos de la actuación. "En todo momento creemos que se han atendido las solicitudes del ayuntamiento que, repito, no realizó una sola alegación durante el periodo de información pública anterior" previo al de los proyectos constructivos.

De otro lado, Serrano ha defendido el trabajo efectuado por el personal de la Dirección General de Carreteras así como la "coordinación absoluta" con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar durante el avance de los trabajos para incorporar sus peticiones "en la medida que ha sido técnicamente viable".

UNA "RECONSIDERACIÓN INTEGRAL" DEL PROYECTO

Martínez Labella ha calificado de "decepcionante" la respuesta del Gobierno y ha pedido que atienda las alegaciones municipales al considerar que el proyecto supone "un peligro" y precisa, según el Ayuntamiento, "una reconsideración integral" con la creación de una nueva salida que enlace directamente con la variante.

En su intervención, ha advertido que el proyecto "no solo no soluciona la situación actual, si no que desde el estudio que los técnicos municipales del Ayuntamiento de Roquetas han hecho, va a agravar el caos circulatorio que viven los miles de conductores que a diario circulan por esta carretera".

Se trata, según el informe del Ayuntamiento, de un proyecto que "no solo complica la conducción en condiciones de comodidad y seguridad, constituye un peligro para el tráfico en el acceso a la autovía en un nudo actualmente desbordado y entorpece el acceso a los servicios hospitalarios y de emergencia comarcales ubicados en la variante de acceso al municipio".

Además, "no tiene en cuenta ni siquiera la demanda del tráfico actual por lo que no es planteable, dado el crecimiento exponencial del municipio".

Para la diputada del PP, "el proyecto del Gobierno de España constituye un peligro y lejos de aportar soluciones, se generarán nuevos y mayores problemas" por "no escuchar, ni sentarse con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que es el que conoce de primera mano la situación, porque diariamente la sufren sus vecinos".

Martínez Labella ha instado además al Ministerio de Transportes a "tratar a todos los municipios por igual, independientemente del color político de su ayuntamiento", porque, según ha expuesto, "han redactado un proyecto que viene a solucionar los problemas que presenta el municipio de Vícar, cuyo regidor es un histórico alcalde socialista, y sin embargo han olvidado la casuística de las localidades y ciudades aledañas gobernadas por el PP".

Con ello, ha instado además al Gobierno a contactar con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar puesto que lleva "meses intentando propiciar una reunión para exponer posibles alternativas que podrían ser mucho más beneficiosas para el conjunto del territorio afectado", ha dicho.