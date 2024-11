Graciela Alicia Marino invita a sus lectores a reflexionar en 'Conversaciones con mi padre: conocer es poder'

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autora Graciela Alicia Marino ha publicado 'Conversaciones con mi padre: conocer es poder', una obra que "surge de su propia necesidad de comunicarse con el mundo".

"Cuando empecé a escribir el libro e iba comentando a algunas personas de que se trataba, muchas de ellas dijeron que les parecía interesante, eso me dio empuje para seguir con la tarea pues no se trata de un libro de autoayuda más, aunque no desmerezco ese tipo de literatura", ha manifestado la autora en una nota de la editorial Círculo Rojo.

Según el sello de autoedición, "el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, las posibles respuestas a esas preguntas universales que muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida" entre ellas "preguntas sobre nuestra propia existencia y sobre nuestra relación con el mundo".

"Este libro va dirigido a todas aquellas personas que buscan comprender como funcionamos desde nuestra biología y desde nuestras psiques sin llegar a abordarnos con un lenguaje muy técnico pues la idea es que sea comprendido", ha manifestado la autora.

En 'Conversaciones con mi padre', Graciela Alicia Marino relata, a través de una narrativa "amena y de fácil comprensión" los aspectos físicos, científicos, psicológicos y filosóficos que forman parte de la existencia humana.

En estas páginas, "la autora nos acompaña en esta tarea a través de ejemplos ilustrativos sobre el concepto que quiere desarrollar, contextualizándolo con su propia biografía", según ha firma editorial, que destaca los conceptos argumentados "con estudios e investigaciones realizadas, lo que resulta más esclarecedor".

Con ello, han asegurado que se trata de un libro "para aquellos que buscan comprender y alcanzar el bienestar, haciéndonos conocer algunas técnicas o métodos existentes para alcanzarlo".

Graciela Alicia Marino cuenta con formación humanista en Psicología y en fundamentos de la arteterapia. Fue miembro fundador de gimnasio de entrenamiento mental y emocional (Geme) en Vilanova i la Geltrú, Barcelona. Actualmente es miembro fundador de Carisma, asociación para la interacción y la tolerancia.

Ha realizado talleres de gestión emocional, talleres de arte terapia, talleres de risoterapia en diversas instituciones, también en centros de día, en Barcelona. También imparte talleres y charlas en Vilanova i la Geltrú, en Barcelona.

Según Círculo Rojo, es iniciadora de las ediciones Bienestar Garraf, unas jornadas de puertas abiertas que cuentan con expositores que muestran los servicios, las técnicas o métodos que utilizan para alcanzar el bienestar a través de charlas y ponencias. "A través de la asociación que preside, dirige sus objetivos hacía, la salud física, mental, y emocional para aproximarse a alcanzar una vida más plena", han trasladado.