La Guardia Civil realiza más de 2.000 pruebas de alcoholemia y drogas durante la feria de Almería. - GUARDIA CIVIL DE ALMERÍA

ALMERIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, durante el dispositivo establecido, en colaboración con el Centro de Gestión de Tráfico del Sureste (Málaga), ha realizado casi 2.500 pruebas de alcohol y drogas en más de una treintena de controles durante la feria de la ciudad para "garantizar la seguridad vial".

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, el dispositivo ha sido llevado a cabo por el Subsector de Tráfico en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería, con el objetivo de "garantizar la seguridad de los usuarios de la vía, minimizar los riesgos derivados de la conducción y disuadir a aquellas conductas que comprometiesen la seguridad vial".

Así, el balance del mes de agosto de 2025 se ha saldado con más de 23.000 pruebas realizadas, que han arrojado casi 300 positivos de alcohol, un 10% menos que en el mismo periodo del año 2024. Por su parte, los positivos por droga han sido 150, casi un 8 % más que el año pasado, en un contexto en el que se efectuaron un 13 % más de pruebas respecto a agosto de 2024.

La Benemérita ha destacado que durante el dispositivo de seguridad vial desarrollado entre el 7 y el 10 de agosto, con motivo de la celebración del festival de música 'Dreambeach 2025', la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Almería, en los diferentes controles de alcohol y drogas, ha controlado a casi 3.200 conductores.