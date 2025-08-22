Herido grave el conductor de un camión tras una colisión por alcance en la A-7 a la altura de Vícar (Almería)

Retenciones en la A-7 a su paso por Vícar (Almería) a causa de un accidente entre dos vehículos. - DGT

ALMERÍA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión ha resultado herido grave tras la colisión por alcance con un vehículo similar en el kilómetro 800 de la autovía A-7 a su paso por Vícar (Almería) sentido Murcia, lo que además ha dejado hasta cinco kilómetros de retenciones.

Un portavoz del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía ha explicado a Europa Press que sobre las 10,25 horas se recibió un aviso que alertaba del accidente entre dos camiones justo antes de la salida de la autovía hacia el municipio de Roquetas de Mar (Almería).

Así, se movilizaron a los medios de emergencias y efectivos sanitarios, que trasladaron en ambulancia al herido, que presentaba un traumatismo en la cabeza. Según mantenimiento, se mantiene cortado el carril derecho de la vía a lo largo de unos cinco kilómetros en los que hay retenciones.