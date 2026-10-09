La hermana de John Lennon descubre los vínculos del 'beatle' con Almería en unas jornadas sobre su figura y legado

La hermana de John Lennon, Julia Baird, durante su visita a la Casa del Cine de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Julia Baird, la hermana del miembro de 'The Beatles' John Lennon, ha participado este viernes en las II Jornadas John Lennon de Almería que exploran la relación entre el músico británico y Almería cuando se cumplen 60 años de su paso por la ciudad andaluza donde se alejó durante el rodaje de 'Cómo gané la guerra'.

"Ahora sé más sobre John en Almería que sobre John en Liverpool", ha manifestado Baird ante los medios de comunicación durante su paso por la Casa del Cine, donde ha alabado la labor de investigación realizada por el especialista Adolfo Iglesias sobre el paso del miembro de la banda por la capital.

La hermana de John Lennon ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Almería por la invitación a conocer la Casa del Cine y los espacios vinculados a la estancia del músico británico en la ciudad donde compuso 'Strawberry fields forever', ya que si bien había acudido anteriormente a la provincia, había evitado visitar los lugares relacionados con John debido a la carga emocional que le suponía.

"Este es un espacio hermoso en el que John pudo descansar, realmente encantador", ha reconocido la hermana del 'beatle' en relación al cortijo que actualmente acoge la Casa del Cine antes de rememorar su niñez con su hermano a las afueras de Liverpool, sentido en el que cree que el espacio fue adecuado para el descanso y la tranquilidad que buscaba el compositor.

La también presidenta de honor de Strawberry Field ha agradecido la acogida recibida y ha expresado su satisfacción por esta visita, que contribuye a reforzar el vínculo histórico, cultural y emocional entre Almería, Liverpool y el legado de John Lennon.

Durante la inauguración de las jornadas, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado el orgullo de la ciudad por mantener viva esta parte de su historia no solo con la Casa del Cine sino también con la instalación de una estatua dedicada a John Lennon en el centro de la ciudad.

Las II Jornadas John Lennon ofrece una programación diversa dirigida a públicos de todas las edades, con charlas, encuentros, cuentacuentos, performances, música en directo y un 'scape room'. El programa aborda también la historia de 'Cómo gané la guerra', la película que llevó a Lennon hasta Almería, así como otros lugares del mundo vinculados a la historia de 'The Beatles'.

La celebración de estas jornadas responde al objetivo de mantener viva una historia que el Ayuntamiento considera "preciosa, única e irrepetible", según ha dicho la regidora. La propia Casa del Cine evoca uno de los recuerdos de infancia de Lennon: sus jardines y sus verjas le hicieron recordar 'Strawberry Field' y a los niños que corrían por aquel lugar.

La jornada inaugural ha contado con la participación de jóvenes de la asociación coral 'Vocla' y del músico roquetero John Juárez, de 16 años de edad, como representación de las nuevas generaciones que "mantienen viva la música y el legado de Lennon".

Uno de los momentos más simbólicos de este día ha sido la plantación de un árbol, concebido como un gesto de unión entre Almería y Liverpool. La jornada ha concluido con una visita a la propia Casa del Cine con la presencia de la alcaldesa, el concejal de Cultura y Museos, Joaquín Pérez de la Blanca, y la propia Julia Baird.