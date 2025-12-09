El Infoca controla en apenas 30 minutos un incendio declarado en Bédar (Almería)

Archivo - Imagen de recurso del Plan Infoca. - PLAN INFOCA - Archivo

BÉDAR (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por controlado un incendio declarado unos 30 minutos antes en el término municipal de Bédar (Almería), desde donde el dispositivo ha pasado a trabajar en su liquidación por tierra.

Según ha informado el Infoca a través de su perfil en 'X', el fuego se ha declarado como incendio activo sobre las 14,20 horas y ha quedado controlado en torno a las 14,50 horas.

Para atender la emergencia se ha movilizado un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, una autobomba y un semipesado, según el operativo difundido por el propio servicio.