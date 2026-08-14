El Infoca da por extinguido un incendio forestal en Laujar de Andarax (Almería)

Helicóptero del Plan Infoca. - EMA INFOCA

LAUJAR DE ANDARAX (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido a las 21,15 horas de este viernes el incendio forestal declarado en el municipio de Laujar de Andarax (Almería).

Según han informado fuentes del dispositivo a Europa Press, el fuego se originó en torno a las 16,00 horas. En las labores de extinción han participado dos helicópteros semipesados, tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un vehículo autobomba.

El municipio alpujarreño ya registró otro incendio forestal el pasado 18 de julio en el paraje de La Capacidad, para el que el Infoca movilizó inicialmente doce medios aéreos, 60 efectivos por tierra, dos vehículos autobombas, un equipo de mando y una unidad médica. Aquel incendio quedó controlado sobre las 22,00 horas de ese mismo día, poco más de cinco horas después de su declaración.