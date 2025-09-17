IU condena el ataque a la sede del PSOE de El Ejido (Almería) y denuncia una "escalada de violencia"

EL EJIDO (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

Izquierda Unida de El Ejido (Almería) ha condenado "enérgicamente" el ataque perpetrado contra la sede local del PSOE en el municipio ante lo que considera un "acto de violencia, cobarde y antidemocrático".

"Es una muestra alarmante de la escalada de odio que representan los grupos extremistas en nuestra sociedad", ha trasladado en un comunicado el coordinador de Izquierda Unida en El Ejido, Enrique Usoz, para quien dicha acción "no es solo contra un partido, sino contra toda la ciudadanía que defiende la democracia".

Usoz ha afirmado que este "acto de intolerancia" es "un claro ejemplo de la violencia que generan los discursos de odio". "No podemos permitir que estos comportamientos se normalicen en nuestras calles. Es el momento de unirnos y defender los valores democráticos que nos definen como sociedad", ha añadido.

Desde IU han hecho un "firme llamamiento" a la ciudadanía y a las autoridades, a las que han requerido una "investigación exhaustiva y rápida" para identificar y sancionar a los responsables, así como la implementación de medidas que "garanticen la seguridad de todas las fuerzas políticas y sociales del municipio".

"La defensa de la democracia, los derechos humanos y la convivencia pacífica es una responsabilidad que nos atañe a todos. Rechazamos cualquier manifestación de odio y violencia", ha añadido.