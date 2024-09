José Miguel García Castejón presenta este martes 'Un hombre en el camino de la Diosa' en la sede de Círculo Rojo

ALMERÍA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El autor y terapeuta holístico José Miguel García Castejón, también conocido como Atreyu de Iberia, va a presentar a las 18,00 horas de este martes su primera obra, titulada 'Un hombre en el camino de la Diosa', en la sede de la editorial Círculo Rojo en Aguadulce (Almería).

"No es solo un libro de espiritualidad. Es mi camino recorrido, y como hombre en la espiritualidad, que suele ser mayoritariamente femenina, y más la espiritualidad de la Diosa, creo que puede ayudar a otras personas a resolver dudas y animarse a profundizar en sí mismos y en su relación con la Madre Tierra", ha trasladado el autor en una nota de la editorial Círculo Rojo.

El sello de autoedición asegura que "el lector va a encontrar, según las palabras del autor, "un libro con alto contenido espiritual, pero la espiritualidad que viene de dentro, no de la que viene impuesta desde fuera por ideas preconcebidas".

"La Diosa es mutable y cambiante. Tiene tantos rostros y/o nombres, como personas que le rinden culto y ninguna forma de vivirla es mejor que otra. Así que lo que va a encontrar el lector es una pequeña parte de mi camino de vida, inspiración para su propio caminar, y una mano tendida para que no se sienta solo", ha explicado el autor.

Con ello, ha advertido que son ya "muchas personas que queremos crear un mundo diferente, más equilibrado con la naturaleza y sus ciclos". "Lo que quiero que encuentre, es su propio corazón, que es el que tiene toda la sabiduría", ha manifestado.

García Castejón apunta que de las religiones conocidas como paganas o neopaganas, la Espiritualidad de la Diosa "es una de las más comprometidas con los retos que se nos plantean en el mundo del siglo XXI" y es por esto que "demanda de sus seguidoras y seguidores una mayor capacidad autocrítica, para revisarse y aceptar el cambio, siendo capaces de implicarse en la creación de un mundo más justo e igualitario".

Así, ha explicado que históricamente "las mujeres han encontrado en esta corriente una fe que resonaba con ellas y un espacio de seguridad, siendo, como es natural, una mayoría incuestionable dentro de la misma".

"Este libro es el testimonio de un hombre que lleva años dentro del movimiento de la Diosa, de cómo este camino es apto también para ellos, pero no de cualquier manera: hay que estar dispuesto a romper viejos paradigmas y aceptar que, para obtener un mundo distinto, hay que actuar de manera distinta, y que el cambio empieza en uno mismo", ha expresado.

A través de testimonios personales, meditaciones y pequeños rituales, José Miguel García Castejón invita a los hombres a acompañarle en un viaje en el "que descubrirán a la Diosa y cómo su voz también habita en ellos; aprenderán a interpretar sus mitos para verse reflejados en los mismos y hallarán otra manera de experimentar sus etapas vitales desde la perspectiva de la espiritualidad femenina".

José Miguel García Castejón (Murcia, 1985) manifiesta su dedicación a la espiritualidad como "sacerdote de la Diosa". Es osteópata, profesor de yoga, maestro de reiki, life coach y terapeuta holístico.

Formado en la "tradición de Iberia", asegura haberse sumergido "en los misterios sagrados a través de la Escuela de Misterios del Templo de la Diosa de Madrid, bajo la tutela inspiradora de Jana de Madrid y Saucco de Trivia".

Su viaje espiritual también lo ha llevado "a la mítica tierra de Avalon, donde se ha formado en la tradición de Avalon con Luna Silver y Kathy Jones, en Glastonbury, Reino Unido". También se ha formado como Priest of the Way of the Oracle, "una formación integral con Sally Pullinger en Glastonbury (Reino Unido)", en la que "se destaca como oráculo de la Diosa".

Su compromiso con el conocimiento ancestral y su habilidad para guiar a otros en el camino espiritual lo convierten, según ha afirmado, "en un faro de sabiduría y compasión". De modo que "fusiona sus conocimientos terapéuticos con su profunda conexión con lo sagrado, creando un espacio donde la sanación y el crecimiento espiritual se entrelazan armoniosamente".