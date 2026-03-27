La juez autoriza una nueva autopsia que precise la acción última de la muerte del niño de Garrucha (Almería)

Archivo - Juzgados de Vera (Almería). - Rafael González - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) ha solicitado al Instituto de Medicina Legal (IML) una ampliación de la autopsia del menor de cuatro años de edad presuntamente asesinado el pasado 3 de diciembre por su madre y su pareja sentimental, quienes se encuentran en prisión provisional por estos hechos, para determinar la causa última de la muerte así como el origen de lesiones anteriores.

En una reciente providencia, consultada por Europa Press, la instructora dispone que se remita un nuevo oficio al respecto tras haber accedido a las peticiones realizadas por la acusación particular y la Fiscalía, que reclamaba un pronunciamiento pericial sobre la "acción directa o última" que provocó la muerte del niño.

El informe forense emitido a finales de enero ya determinó que el niño sufrió un shock hipovolémico y un desgarro hepático que le llevó a su fallecimiento en cuestión de horas durante la jornada en la que el cuerpo de Lucas fue trasladado desde su vivienda a un búnker abandonado de la playa de Garrucha, donde fue localizado por las autoridades.

En este punto, la acusación sostiene que el menor habría sido víctima de una violenta agresión que habría desembocado en las lesiones que le llevaron a la muerte mientras que para la defensa, dichas lesiones habrían tenido un origen negligente al someter al niño a prácticas de "curanderismo" para aliviar problemas estomacales.

Ahora la juez ordena una nueva exploración para que los peritos determinen, en función de sus posibilidades, la fecha de las "lesiones antiguas" que presentaba el cuerpo del pequeño ante un supuesto maltrato continuado que, según sostiene la acusación, se habría dado en fechas anteriores a su muerte.

En este sentido, se ha solicitado además que se detalle cómo se habría producido esas lesiones y qué instrumentos se podrían haber empleado para ocasionarlas, sentido en el que autoriza a los forenses el acceso al historial médico del pequeño.

La juez, que también pide a los forenses que se pronuncien si hay que esperar o no a la inhumación del cadáver para realizar esta ampliación del informe, insta a los médicos a que se pronuncien además sobre la compatibilidad de un "tratamiento" o "sobado" realizado por la madre del niño y su pareja con las lesiones que presenta el cadáver y la causación final de la muerte.

La defensa del investigado J.D.R.C., que ejerce el letrado Manuel Martínez Amate, sostiene el niño habría sido sometido a un "masaje abdominal vigoroso de curandero" de forma "repetida" para tratarle de forma "negligente" un dolor abdominal, lo que, según sostienen, explicarían las lesiones hepáticas que dieron lugar a la muerte del niño.

Martínez Amate ha sostenido además que las lesiones anteriores que pudiera presentar el cuerpo del niño no tienen por qué obedecer a "presuntas palizas o malos tratos" sino que derivarían de esos "sobados" que le habrían practicado a Lucas con el objetivo de tratarle "una enfermedad estomacal" que "arrastraba" con anterioridad.

NUEVA COMPARECENCIA

En su misma resolución, la juez también ha acordado una nueva comparecencia para el próximo 8 de abril de J.D.R.C. y la madre del niño B.Y.B.O. para ratificar la prisión preventiva en la que se encuentran desde poco después de su detención por estos hechos.

En este sentido, la juez determina la comparecencia por videoconferencia a .as 9,30 horas del acusado, quien se encuentra en el centro penitenciario de Albolote, en Granada, al que fue trasladado apenas días después de su ingreso en la cárcel.

Por su parte, la mujer comparecerá físicamente a partir de las 11,00 horas, por lo que acudirá a los tribunales veratenses desde la prisión de El Acebuche. En su caso, se prevé tomarle de nuevo declaración como investigada en relación a estos hechos.

SUPUESTOS MESES DE MALTRATO

Basándose en los indicios recabados hasta el momento, la Fiscalía señala la sentencia dictada el 20 de octubre de 2025 que condenaba a J.D.R.C. por malos tratos en el ámbito de la mujer por la que el investigado tenía prohibido comunicarse y aproximarse a la coacusada así como a su hijo Lucas, pese a lo cual los tres continuaron "conviviendo juntos en una habitación que tenían arrendada" en Garrucha, ya que en las otras habitaciones vivían "moradores ajenos" a ellos.

En este sentido, la fiscal no descarta que desde dicha fecha, o incluso con anterioridad, el investigado hubiera "golpeado de forma reiterada y recurrente" al menor "en presencia" de su madre en esa habitación en la que moraban "sin que la madre lo hubiera impedido".

El Ministerio Público estima posible que, durante la mañana del día de los hechos, el investigado hubiera dado un "exceso de golpes" al menor "de forma consciente" en la zona abdominal, "sabiéndolo y no evitándolo la investigada", lo que habría derivado en el shock hipovolémico y desgarro hepático que, horas después, ocasionó la muerte del pequeño.

La investigación apunta que, estando ya cadáver el menor, habría sido traslado conjuntamente por ambos investigados sobre las 17,00 horas desde el citado domicilio a los restos de un búnker situado en una playa a las afueras del municipio, en dirección a Mojácar, donde fueron localizados por las fuerzas de seguridad sobre las 23,00 horas de ese día.

A la espera de una más depurada valoración jurídica, la Fiscalía considera que los hechos pueden ser constitutivos de posibles delitos de quebrantamiento de condena, malos tratos habituales y asesinato.