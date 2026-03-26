Detenido el exdiputado de Podemos Serigne Mbaye por una refriega con agentes de la Policía en Usera

Archivo - Imagen de archivo del exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye ha sido detenido este jueves por la tarde en el distrito de Usera-Villaverde junto a otras seis personas por protagonizar una refriega con agentes de la Policía Nacional.

Los hechos se han producido sobre las 19.30 horas en el aparcamiento de un supermercado situado en la calle Antonio López, cuando agentes de la Policía han observado a dos personas merodeando de forma sospechosa entre unos coches.

En ese momento, los agentes han solicitado su identificación, si bien uno de ellos ha salido corriendo y gritando, tal y como han relatado a Europa Press fuentes policiales. Ante los gritos, un grupo de personas han salido a su encuentro.

Este grupo de hombres, entre los que se encuentra Mbaye, se han enfrentado de forma violenta a los policías, según estas mismas fuentes. Los agentes han tenido que reducirles y arrestar a un total de siete personas por presuntos delitos de desobediencia grave y resistencia a la autoridad.

El incidente ha dejado además un agente de Policía herido, en principio, con lesiones leves.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado su condena en la red social 'X' y ha exigido "la inmediata puesta en libertad" de Mbaye, un "militante por los derechos de las personas migrantes y miembro de Podemos".

"Basta ya de hostigamiento, basta de persecución policial por el color de piel y por defender la justicia social", ha remachado.