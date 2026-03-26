Tussam vuelve al color naranja en los autobuses del aeropuerto como homenaje a la imagen de la década de los 80

Nueva imagen en los autobuses de la línea EA, con el clásico color naranja de la flota de Tussam durante casi 20 años. - TUSSAM

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública de autobuses urbanos de Sevilla (Tussam) ha cambiado la imagen de los vehículos que conforman la Línea Especial Aeropuerto (EA) y ha decidido usar de nuevo el tradicional color naranja como homenaje al que caracterizaba a la flota en las década de los 80 y 90. Este cambio se enmarca en las numerosas actividades que está realizando la empresa con motivo de la celebración de su 50 aniversario.

En concreto, el color naranja llegó a los autobuses de Sevilla en 1985, con los últimos vehículos de la marca Pegaso que se incorporaron a la flota, y en sustitución de los anteriores colores azul y crema. La nueva imagen está basada en recuperar, en dicha línea, el color 'naranja Sevilla' que fue el distintivo de la flota de Tussam durante casi 20 años.

Desde esa fecha y hasta 2003, momento en el que vuelven a cambiar los colores a los actuales carmesí y oro viejo, por las calles de Sevilla circularon más de 400 autobuses naranja a los que se quiere recordar con esta iniciativa, remarcan fuentes municipales a Europa Press.

A lo largo de todo este año de la efeméride, Tussam está organizando diferentes actividades, comenzando por el lanzamiento de la campaña '#TUSSAM 50 años', formando parte de la historia de la ciudad y, donde destaca el cupón conmemorativo por parte de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) o el décimo del sorteo de la Lotería Nacional del pasado 15 de enero emitido por Loterías y apuestas del Estado.

Tussam cuenta con 45 líneas en servicio, desplegadas sobre una longitud total superior a los 680 kilómetros, 347 autobuses y seis tranvías prestando servicio en horas punta, recorre 68.000 kilómetros diarios y transporta a más de 90 millones de viajeros anuales.