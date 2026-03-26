Tussam vuelve al color naranja en los autobuses del aeropuerto como homenaje a la imagen de la década de los 80

Nueva imagen en los autobuses de la línea EA, con el clásico color naranja de la flota de Tussam durante casi 20 años.
Nueva imagen en los autobuses de la línea EA, con el clásico color naranja de la flota de Tussam durante casi 20 años. - TUSSAM
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 26 marzo 2026 17:00
Seguir en

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública de autobuses urbanos de Sevilla (Tussam) ha cambiado la imagen de los vehículos que conforman la Línea Especial Aeropuerto (EA) y ha decidido usar de nuevo el tradicional color naranja como homenaje al que caracterizaba a la flota en las década de los 80 y 90. Este cambio se enmarca en las numerosas actividades que está realizando la empresa con motivo de la celebración de su 50 aniversario.

En concreto, el color naranja llegó a los autobuses de Sevilla en 1985, con los últimos vehículos de la marca Pegaso que se incorporaron a la flota, y en sustitución de los anteriores colores azul y crema. La nueva imagen está basada en recuperar, en dicha línea, el color 'naranja Sevilla' que fue el distintivo de la flota de Tussam durante casi 20 años.

Desde esa fecha y hasta 2003, momento en el que vuelven a cambiar los colores a los actuales carmesí y oro viejo, por las calles de Sevilla circularon más de 400 autobuses naranja a los que se quiere recordar con esta iniciativa, remarcan fuentes municipales a Europa Press.

A lo largo de todo este año de la efeméride, Tussam está organizando diferentes actividades, comenzando por el lanzamiento de la campaña '#TUSSAM 50 años', formando parte de la historia de la ciudad y, donde destaca el cupón conmemorativo por parte de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) o el décimo del sorteo de la Lotería Nacional del pasado 15 de enero emitido por Loterías y apuestas del Estado.

Tussam cuenta con 45 líneas en servicio, desplegadas sobre una longitud total superior a los 680 kilómetros, 347 autobuses y seis tranvías prestando servicio en horas punta, recorre 68.000 kilómetros diarios y transporta a más de 90 millones de viajeros anuales.

Contador

Contenido patrocinado