La Junta convoca el Centro de Coordinación de Emergencia para seguir el estado la alerta roja en Almería

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior y Diálogo Social y Simplificación Administrativa de Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado este domingo que, en referencia al nivel uno del Plan de Emergencia activado por la Junta debido al aviso rojo en la mayor parte de Almería, el Ejecutivo autonómico ha convocado al Centro de Coordinación de Emergencia para hacer seguimiento de la situación.

Según declaraciones remitidas a Canal Sur Radio por el consejero, el aviso rojo de la Agencia estatal ha provocado una respuesta "inmediata" con la activación del Plan de Emergencia en su situación operativa uno y también el envío de un mensaje masivo a los habitantes de Almanzora, Los Veles, Nacimiento y Tabernas. El consejero del ramo ha advertido que "estamos en una situación excepcional" para que se tomen "precauciones lo antes posible ante las precipitaciones torrenciales y que sigan los consejos del 112 ante el riesgo de inundaciones".

Asimismo, el titular de Presidencia ha destacado que "estamos hablando de una precipitación torrencial sumada a la acumulada en doce horas en una zona que tiene una abrupta topografía con ramas secas y que en estas condiciones pueden devenir en violentas avenidas puntuales". Sanz ha hecho un llamamiento a los vecinos para advertir del peligro e intentar "mitigar el riesgo y que la ciudadanía tome consideración de las advertencias definidas en el mensaje enviado a los móviles".

En este sentido, ha destacado la relevancia de "no bajar a garajes ni a sótanos si el agua pudiese afectar a los vehículos" y también ha incidido en la importancia de "no desplazarse por carretera si no es estrictamente necesario y estar informado del estado de estas consultando fuentes oficiales".

Ante este aviso que ha lanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Junta de Andalucía ha reaccionado "con la precaución y el tiempo de respuesta necesario para que los ciudadanos escuchen los mensajes y se eviten daños mayores", ha explicado Sanz. En estos casos, "lo mejor es prevenir antes que lamentar", ha señalado.

En concreto, la Aemet ha elevado este domingo a rojo el aviso de 09,00 a 17,59 horas en parte de la provincia de Almería por "riesgo extremo por lluvias" en la zona del Levante, Valle del Almanzora y Los Vélez, y Nacimiento y Campo de Tabernas, donde se espera un total de 60 litros por metro cuadrado en una hora. Asimismo, se pueden alcanzar 110-120 litros en doce horas, con posibilidad de alcanzar acumulados superiores en algunos puntos. Estas comarcas permanecerán bajo aviso naranja por tormentas hasta esta misma hora de la tarde.