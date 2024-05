Junta cree que poner un "precio reducido" para acceder a la Alcazaba de Almería o el Arqueológico no mermará las visitas

ALMERÍA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Alonso, se ha mostrado este viernes partidario del cobro de entradas para el acceso a los museos y monumentos públicos que gestiona el Gobierno andaluz en la provincia ya que, según ha opinado, el establecer un acceso con un "precio reducido" no mermaría el número de visitas a estos espacios.

"Soy partidario de que al almeriense no se le cobre, pero si le cobro un euro o dos euros, no creo que eso imposibilite visitar ese monumento", ha manifestado Alonso a preguntas de los medios tras la presentación de motivo del Día Internacional de los Museos en relación al borrador de la orden que tiene previsto sacar próximamente la consejería en relación a este asunto.

Alonso ha incidido en que el mantenimiento del patrimonio "cuesta muchísimo" y conlleva una inversión "muy grande", por lo que el cobro de esas entradas podría "ayudar a colaborar a que se mantengan en mejor estado" unos enclaves, museos y monumento cuyo acceso actualmente es gratuito salvo para los ciudadanos extracomunitarios, a quienes se cobra un euro y medio por acceso.

"Es verdad que el debate está sobre la mesa y, como digo, yo sí soy defensor de cobrar precios y de que sean unos precios reducidos para los ciudadanos del municipio y de la localidad en cuestión", ha añadido el delegado.

El titular provincial de Cultura ha señalado además que esta es una práctica habitual en otras ciudades españolas y en el extranjero que se asume como habitual por parte del viajero. "A mí, sinceramente, me da igual que me cobren cinco euros por entrar a un museo, no me va a imposibilitar ese precio acceder al museo o al monumento", ha advertido.

De igual modo, cree que establecer un precio público por acceso a los recintos culturales no tendría repercursión en cuanto al número de visitas. "Estamos muy cerca de batir récord en la Alcazaba y es verdad que eso también es gracias a la inversión que se está haciendo", ha apuntado antes de destacar las inversiones efectuadas en este conjunto monumental durante los últimos años.

Desde el Gobierno andaluz ya se ha señalado que en la normativa de Patrimonio Histórico de Andalucía se recoge la entrada gratuita para todas las personas visitantes de los espacios culturales cuatro días al mes, un día a la semana para todo el mundo. Además, también es gratuito el Día Andalucía, el Día Internacional de los Museos, el Día Internacional del Turismo y el Día en que se celebran las Jornadas Europeas de Patrimonio.

Dicha gratuidad se mantiene para los menores de 18 años, los mayores de 65, las personas en situación legal de desempleo y las que estén afectadas por un grado de minusvalía de al menos el 33 por ciento y la persona que lo acompañe para ayudar.

También para personas titulares del Carnet Joven Europeo, para personas miembros del patronato del museo correspondiente o asociación de amigos o fundación del museo correspondiente, así como para la Asociación Andaluza de Museólogos.