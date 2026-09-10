La Junta desactiva el plan por riesgo de inundaciones tras dos incidencias sin gravedad en Almería

Archivo - Sala de Emergencias 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha desactivado este jueves la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), activada este miércoles ante los avisos naranjas por lluvias y tormentas en la provincia de Almería, donde el 112 ha gestionado dos incidencias, ninguna de ellas de gravedad.

Así lo ha informado a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social 'X', consultado por Europa Press. En el conjunto de Andalucía, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) 112 ha atendido 16 incidencias, con 12 avisos en Jaén y otros dos en Granada, además de los dos registrados en Almería.

La fase de preemergencia, situación operativa 0, se caracteriza por el seguimiento del fenómeno producido y de las previsiones y predicciones disponibles, de las que se informa a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general.

Sanz había activado esta fase a las 20,32 horas de este miércoles ante los avisos de nivel naranja por lluvias intensas que afectaban a la provincia almeriense, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) preveía acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso naranja entró en vigor a las 18,00 horas en el Valle del Almanzora y Los Vélez, mientras que en Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Almería capital y el Levante almeriense comenzó a las 21,00 horas.

De este modo, las cuatro zonas de la provincia permanecieron simultáneamente bajo nivel naranja hasta las 4,00 horas de este jueves, un periodo en el que las tormentas podían llevar asociadas granizo y rachas de viento muy fuertes.