El jurado del premio de periodismo 'Colombine' selecciona cuatro finalistas entre los 132 trabajos presentados

ALMERÍA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jurado del XIII Premio Internacional de Periodismo 'Colombine', que concede la Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL), ha seleccionado los cuatro trabajos finalistas de esta edición en la que han concurrido 132 reportajes.

El trabajo ganador se dará a conocer el próximo 18 de septiembre mientras que el galardón, dotado con 5.000 euros, se entregará el 21 de octubre. Los reportajes finalistas de esta edición han sido publicados en El País, Canal Sur TV, Radio Nacional de España y BBC News Mundo.

En concreto, el jurado ha seleccionado el pódcast 'Cuando ellas dan la 'misa' de domingo: "Quiero ser sacerdote"', de Daniel Sousa Rodríguez, publicado el 17 de marzo de 2024 en la sección Hoy en El País; y 'Las primeras alcaldesas andaluzas de la democracia', un reportaje de María Isabel Mata y Nieves Fernández emitido el 6 de abril de 2024 en el programa Los reporteros, de Canal Sur Televisión.

También se ha seleccionado la información de Paula Rosas Salas publicada el 13 de abril de 2024 en BBC News Mundo titulada 'Nawal el Saadawi, la doctora y escritora egipcia que decía ser "más libre que Simone de Beauvoir" y escribió su biografía en rollos de papel higiénico en la cárcel'; y 'Mineras. Mina y mujer', un reportaje de Libertad Martínez Romero emitido el 8 de noviembre de 2024 en el programa Documentos RNE, de Radio Nacional de España.

Una vez elegidos los finalistas, el jurado deberá determinar cuál será el trabajo ganador de la presente edición. El fallo, que cuentan con el mecenazgo de Fundación Unicaja y Cosentino, se dará a conocer en septiembre.

Los miembros del jurado han coincidido en el buen nivel de las obras presentadas en esta edición así como "la sensibilización y el compromiso de los profesionales de la información con "el papel de las mujeres en la sociedad".

Asimismo, han incidido en que se han valorado principalmente aquellos trabajos que fomentan y promueven "los principios y valores de igualdad, reflejando aspectos profesionales, culturales, científicos o intelectuales", entre otros.

Los componentes del jurado son Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Jesús Pozo Gómez, Carlos Santos Gurriarán, Mar Abad, Antonia Sánchez Villanueva, Rosalía Mayor Rodríguez, Pilar Molero (vocal de la AP-APAL y coordinadora del Jurado) y Anuska Benítez Fernández (secretaria del jurado).