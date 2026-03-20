Juzgan en Almería a un joven acusado de agredir sexualmente a dos de sus primas de corta edad

Archivo - Entrada de la Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha celebrado este viernes el juicio contra un joven acusado de agredir sexualmente a dos de sus primas, desde que estas tenían de ocho o doce años de edad, aprovechando sus encuentros durante los fines de semana o su participación en reuniones familiares.

La Fiscalía solicita para el acusado 14 años de prisión por dos delitos de agresión sexual a menores de 16 años, uno de ellos en modalidad continuada y con penetración, mientras que la acusación particular, que la familia ejerce a través del letrado Nabil El Meknassi, solicita una pena máxima de 23 años de cárcel.

La acusación particular estima que ambos delitos se habrían dado de manera continuada y además en un ambiente de violencia en el que las víctimas eran doblegadas por el varón, quien habría actuado de forma reiterada durante varios años bajo un patrón que le llevaba a seleccionar víctimas vulnerables, tanto por su cercanía familiar como por su corta edad.

En este sentido, el acusado ya cuenta con una sentencia en firme dictada por un Juzgado de Menores de Almería, que le impuso cinco años de internamiento por la agresión sexual a dos de primas menores que él cuando él también era menor, en unos hechos similares ocurridos entre 2016 y 2019 durante numerosos fines de semana en casa de sus abuelos.

En este caso, la Fiscalía sostiene que las agresiones sexuales hacia las víctimas se habrían mantenido cuando el acusado alcanzó la mayoría de edad, en 2020, mientras que sus primas seguían siendo más pequeñas que él, con ocho años de diferencia con respecto a la mayor de ellas.

Con ello, da cuenta de los comportamientos de naturaleza sexual a los que sometía a las menores a partir del testimonio de la víctimas, cuya declaración se ha tomado mediante prueba preconstituida a través de la exploración psicológica realizada de las niñas, que revelaba síntomas compatibles con las agresiones.

Por su parte, la defensa del acusado ha solicitado ante el tribunal de la Sección Tercera de Almería la libre absolución del acusado al considerar que el testimonio de las menores no es concluyente para dar por probados los hechos, toda vez que se ha puesto en cuestión su credibilidad. El juicio ha quedado visto para sentencia.