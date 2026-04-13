La rehabilitación de 361 viviendas de Costa Toyo permitirá ahorrar en Almería más del 60 por ciento del consumo

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, durante su visita a las obras de rehabilitación del complejo residencial Costa Toyo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitación de 361 viviendas del complejo residencial Costa Toyo, en Almería, permitirá mejorar su eficiencia energética con un ahorro del consumo superior al 60 por ciento.

La actuación supone un coste total de 8,6 millones de euros para los propietarios y se ha acogido al programa 3 del Plan Ecovivienda, financiado con fondos europeos Next Generation, que sufraga el 80 por ciento del presupuesto, según ha informado la Junta en un comunicado.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha realizado una visita al complejo residencial junto a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, para comprobar los trabajos de rehabilitación que se desarrollan en este conjunto de edificios, compuesto por viviendas de tipología residencial colectiva e individual.

Los trabajos incluyen la mejora de la envolvente térmica de las cubiertas mediante impermeabilización y aislamiento, la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones para la producción de agua caliente sanitaria y de los equipos de climatización individual, así como la instalación de placas solares para autoconsumo colectivo, que comenzarán a instalarse "esta misma semana".

A estas actuaciones se suman otras de carácter complementario, como la pintura de la fachada, la instalación de un sistema de almacenamiento de energía a través de baterías para la iluminación exterior, la depuración de agua y el riego de las zonas comunes.

Además, se contempla la sustitución de la canalización de la red de abastecimiento de agua potable y de puntos de luz de las zonas comunes por lámparas tipo led, para "contribuir a la protección del medioambiente".