ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

María Pilar Rueda pone de manifiesto el acoso laboral en su libro, 'Mi vida con alas de colores', que "se enfoca en la identificación de las situaciones de acoso moral ('mobbing') y sexual".

"Es una narrativa que hace una abstracción, para evitar el drama real de cada vivencia. Ofrece un amplio abanico de prácticas y enseñanzas que orientan a la transformación personal, para resistir y vencer al acoso", añade ella misma en una nota.

Publicada en Círculo Rojo, el lector va a encontrar, según la autora, "un relato sincero, que se presenta en dos vidas paralelas, que se han mantenido en secreto y en la que una se escondía de la otra. Esa ambivalencia de los diferentes hechos y experiencias vividas hace que se mantenga constante el interés por su lectura, atrapándote desde la primera a la última página".

"Con este libro me desprendo de la armadura invisible con la que me he protegido durante muchos años para poder resistir ante los diferentes embates producidos por acoso moral ('mobbing') y acoso sexual", ha explicado. "Ese ha sido mi camino, descubrir todo el potencial que se hallaba escondido en mi interior", ha indicado Rueda, para señalar que "la meditación ha sido una herramienta clave para descubrir mis fortalezas y superar las debilidades".

Ha explicado que la intención con la que ha escrito este libro "es que pueda servir de guía y orientación a quienes sufren toda clase de acoso: moral, sexual, o el acoso en edades tempranas, como es el bullying". "Ese dolor y sufrimiento te hace pensar que quieres huir o desaparecer; en realidad, es lo que desean los acosadores, pero no es la solución. El mejor camino es el que decides libremente tú, ser protagonista de tu historia", ha añadido la autora.

"En resumen, espero que este libro ayude a crear una sociedad más justa y empática, donde el acoso no tenga cabida y cada persona pueda desarrollar todo su potencial sin barreras ni miedo. Espero que al final de la lectura conectes con este mensaje: resiste, despierta y vence al acoso", ha expresado.

María Pilar Rueda nació en València en 1958. Según explica la editorial del libro, su profesión ha sido el trabajo social, lo que le ha permitido "desarrollar los valores de la justicia social y la dignidad humana". Formada en el grado de Trabajo Social, realizó un máster en Márqueting Político y Comunicación Institucional, cuando "quiso implementar los valores humanos en la política".

Ha cursado estudios de postgrado en Estrategias para el desarrollo educativo de la competencia social, en niños y adolescentes. Cuenta con el título de mediación familiar en diferentes contextos. Tiene experiencia como docente tanto desde el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de València como en su ámbito laboral. Ha ocupado un cargo de responsabilidad pública como presidenta del Colegio Profesional de València y ha sido, además, presidenta de la Asociación valenciana para el fomento de la economía del bien común. Tiene diversos trabajos de investigación y publicaciones.