Más de 300 almerienses practican deporte y redescubren el patrimonio almeriense en los diez senderos del año

ALMERÍA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería ha impulsado el programa de Senderos Patrimoniales en el que más de 300 almerienses han participado en las diez rutas, en las que "se les ha redescubierto la belleza del patrimonio almeriense mientras se hace deporte individualmente, en familia o con amigos".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha participado en el último sendero, 'Entre Murallas', celebrado en la mañana del sábado bajo coordinación de Kúspide, y guiados por los conocimientos sobre historia y patrimonio de Ginés Valera. El concejal ha afirmado que "queremos que la ciudad se convierta en un gimnasio al aire libre donde los almerienses puedan hacer ejercicio físico", y ha precisado que "tenemos la mayoría de los días un clima excepcional que invita a salir, hacer deporte y compartir la experiencia", al tiempo que ha apuntado que "estamos elaborando un mapa digital de senderos por la ciudad para que cualquier persona pueda realizarlos".

En concreto, la ruta 'Entre Murallas', que ha partido desde la Fuente de los Peces del parque Nicolás Salmerón, con una dificultad moderada por sus cuestas, ha recorrido el casco histórico, Cerro de San Cristóbal, las Murallas de la Alcazaba y las Canteras Califales, en una senda de aproximadamente tres horas "con presencia de familias que han disfrutado con la experiencia".

En total, se han celebrado diez rutas patrimoniales desde el mes de mayo hasta diciembre, con recorridos entre los parques, por el Paseo Marítimo, "buscando las localizaciones del cine y otras propuestas con las que se ha querido unir el deporte con el redescubrimiento de la belleza del patrimonio de la ciudad".