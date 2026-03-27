Más de 60 gestores administrativos de Almería reciben placas como profesionales habilitados para trámites de la DGT

Foto de familia del acto de entrega de placas a gestores administrativos habilitados para trámites de la DGT en la Subdelegación del Gobierno en Almería. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha reconocido este viernes a más de 60 gestores administrativos como profesionales habilitados para la realización de trámites de la Dirección General de Tráfico (DGT) mediante la entrega de placas nominativas, en un acto en el que ha destacado su labor y su colaboración con la Administración General del Estado.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, que ha presidido el acto, ha subrayado que este reconocimiento "va más allá de un gesto simbólico", ya que supone poner en valor "una trayectoria consolidada de colaboración entre la Administración y un colectivo profesional que ha demostrado su compromiso con el servicio público y con la atención cercana al ciudadano".

Además, ha destacado que los gestores administrativos desempeñan "una función esencial en el día a día de miles de personas" al facilitar trámites vinculados a la movilidad y al tráfico mediante un servicio "ágil, cualificado y de confianza".

La colaboración entre la DGT y los gestores administrativos se articula mediante convenios, el último de ellos firmado en 2024, tal y como ha indicado la Subdelegación en una nota. A través de este acuerdo y de la figura de la encomienda de gestión, estos profesionales están habilitados para realizar trámites como la matriculación de vehículos o las transferencias de titularidad.

En este sentido, Martín ha afirmado que están "ante un modelo que funciona, que permite avanzar hacia una Administración más eficiente, más accesible y más cercana", al tiempo que ha añadido que este sistema contribuye a "reducir cargas administrativas y mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía".

Las placas identifican a las gestorías habilitadas y las diferencian del resto de colaboradores de la DGT, de modo que los ciudadanos pueden reconocer con claridad aquellas oficinas oficialmente autorizadas para realizar este tipo de gestiones.

Ello supone, según ha indicado el subdelegado, "una garantía adicional para los usuarios, que pueden acudir con plena confianza a profesionales acreditados y avalados por la Administración".

Martín ha agradecido a los gestores administrativos "su implicación y su contribución a que el servicio público llegue más lejos y llegue mejor", y les ha animado a "seguir trabajando de forma conjunta con la Administración para continuar avanzando en la modernización y mejora de los servicios públicos".

En el acto también han participado el jefe provincial de Tráfico, José María Méndez; el vicepresidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos, Joaquín de Aynat; y la delegada del Colegio, María José Vivas.