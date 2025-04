Montero (PSOE-A) pide a los militantes movilizarse para ser una "alternativa real" y "ganar" en Almería

VÍCAR (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha hecho un llamamiento este viernes a la militancia a movilizarse para que la formación se perciba como una "alternativa real" de cara a los próximos procesos electorales y que el partido vuelva a "ganar" en Almería.

"Necesitamos desde ya, desde mañana que termina este congreso provincial, que nos tiremos a la calle, que seamos ilusionantes para todos los ciudadanos", ha manifestado Montero durante su intervención en el XV Congreso Provincial del PSOE de Almería celebrado en Vícar, donde ha insistido en hacer ver que los socialistas buscan "mejorar Andalucía porque creemos en Andalucía".

La dirigente socialista ha apelado a la "ilusión" del simpatizante que se acerca por primera vez a la Casa del Pueblo para agitar las bases y que sean estas las que trasladen entre la ciudadanía que "Andalucía necesita al PSOE" para "articular un proyecto que despierte el ansia de progreso" y así "darle la vuelta al mapa" de forma que "el sur tenga la capacidad económica, industrial, agrícola y social que permita incrementar las rentas" de sus ciudadanos.

"No vale el adormecimiento, no vale esa falta de ambición que tiene la Junta de Andalucía, que tiene Moreno Bonilla, en donde nada no hacer nada cree que puede ser su mejor hoja de servicio", ha expresado la también vicepresidenta del Gobierno, quien se ha mostrado dispuesta a "dar la batalla" ante los próximos comicios para ir a "por la victoria".

Con ello, ha pedido a los miembros del PSOE "estar fuertes" porque "no tenemos tiempo ni siquiera de reajustar cuestiones que pueden esperar para el futuro" si la intención es recuperar los gobiernos.

"No nos interesan gobernantes que solamente quieren estar por estar, que no quieren transformar nada porque creen que todo va bien, que no acuerdan ningún tipo de política porque viven instalados en esa soberbia", ha comparado durante su intervención en la que ha dado las gracias por la acogida al alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, al que ha puesto como ejemplo por su "vitalidad" y "ganas".

Ante un concurrido auditorio, Montero ha incidido en el liderazgo que a partir de ahora ejerce el secretario provincial almeriense, José María Martín, para llevar "más lejos todavía" y "hacia la victoria final" el proyecto socialista, sentido en el que ha agradecido el respaldo de los exsecretarios provinciales --solo ha faltado Diego Asensio-- y, en especial, la "generosidad" del secretario saliente Juan Antonio Lorenzo por facilitar el "relevo".

Montero ha recalcado en este sentido que "nadie sobra" en el PSOE ya que "todo el mundo cuenta" y "es importante", si bien "cada uno tiene que saber en cada momento qué papel tiene que jugar dentro de la organización". "La militante cuenta lo mismo que un secretario general", ha manifestado como parte de la acción de renovación que se da en el seno de la formación para ser un "instrumento al servicio de las personas".

"VAMOS A TRABAJAR SIN DESCANSO"

Por su parte, el secretario provincial del PSOE ha asegurado que los socialistas almerienses van a "trabajar sin descanso" para cosechar victorias y hacer que Montero sea "la próxima presidenta de la Junta de Andalucía" a través de la "ilusión" por hacer una "sociedad más justa, más igualitaria, más feminista".

"Por mucho que la coalición negacionista se empeñe en llevar a España por el camino contrario, ahí estamos nosotros con nuestro presidente al frente", ha manifestado Martín, quien ha reclamado apoyo para evitar que ganen "los de la motosierra" y quienes quieren "desprestigiar nuestra democracia" y que "pierda la mayoría social".

Así, ha apelado a las políticas socialistas para apuntalar el estado del bienestar y la justicia social mediante "medidas concretas" que también contribuyan al reforzar el campo frente un Gobierno andaluz "cerrado por liquidación" puesto que "está liquidando la sanidad, está liquidando la dependencia y está liquidando la educación".

"Esta es la Andalucía del Partido Popular, esta es la Andalucía en la que el que puede tira de la tarjeta de crédito y el que no, la mayoría, a esperar recortes y retrasos", ha criticado Martín ante las políticas del presidente de la Junta, a quien ha acusado de "colmar de regalos fiscales" a un sector mientras "deja caer los servicios públicos" para "beneficiar intereses privados".

En esta línea, ha afeado que haya dependientes que tengan que "esperar 600 días para tener reconocido su derecho" o que la lista de espera para un paciente de cardiología en el Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa se dilate "un año y cuatro meses" debido a la "trituradora de servicios públicos" a la que ha asemejado el PP.

"¿Cómo es posible que mientras pasa esto Moreno Bonilla no dé ni una sola explicación? ¿Cómo es posible que mientras esto está pasando en la sanidad pública el Partido Popular, a lo que se dedica es a transferir cientos de millones de euros a la sanidad privada, manteniendo esta situación de lista de espera?", se ha cuestionado antes de asegurar que los socialistas denunciarán diariamente esta situación.

El XV Congreso Provincial ha contado con la asistido la presidenta del PSOE-A, Fuensanta Coves, el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Francisco Rodríguez, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, entre otros cargos y representantes de asociaciones, sindicatos, organizaciones agrarias y formaciones políticas como IU.

El alcalde de Vícar, el socialista Antonio Bonilla, ha dado la bienvenida al "corazón del Poniente" --bastión del partido en la comarca desde hace más de un cuarto de siglo-- a quienes se han reunido para arropar al nuevo dirigente provincial así como a Montero, a quien ha puesto como "ejemplo" de gestión en el Gobierno andaluz y el Gobierno central.

"El Congreso de Vícar pasará a la historia como el congreso de la fraternidad, del amor fraterno en el ámbito orgánico del Partido Socialista en la provincia de Almería, en presencia de nuestra secretaria general, María Jesús Montero", ha manifestado Bonilla tras un discurso en el que ha animado a la militancia a sacar adelante entre todos el proyecto socialista.