Mujeres del campo piden en un acto del PP de Almería "más formación" y "menos burocracia" para avanzar en el sector

II Foro 'Mujeres que lideran a tu lado' del PP celebrado en Roquetas de Mar (Almería). - PP

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

El PP ha celebrado en Roquetas de Mar (Almería) el II Foro 'Mujeres que lideran a tu lado' dedicado a la agricultura en el que sus participantes han reclamado "más formación", "mayor escucha" y "menos burocracia" para "seguir liderando el sector".

El encuentro, que ha contado con el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y la coordinadora del Área de Sostenibilidad y Medio Ambiente del PP andaluz, Catalina García, ha reunido a cuatro profesionales de la agricultura que, desde distintos ámbitos que han dado su visión del campo, según ha indicado el partido en una nota.

La directora comercial de ZOI Agrícola, Adelina Salinas, ha destacado la "transformación excepcional" que ha experimentado la agricultura almeriense y ha reivindicado la evolución del papel de la mujer, cada vez más presente en puestos de responsabilidad y en todos los procesos productivos.

En su intervención, ha subrayado que el sector vive un momento "fascinante", marcado por la innovación tecnológica y su dimensión estratégica, y ha reclamado a la administración más agilidad y menos burocracia. "La agricultura es un sector estratégico y el marco normativo nos asfixia", ha advertido.

Desde el ámbito educativo, la profesora en EFA Campoamor María Martín ha defendido que la formación es la base sobre la que debe construirse el futuro del campo.

La docente ha animado a hombres y mujeres a cualificarse para afrontar un sector cada vez más técnico y profesionalizado, y ha pedido que la administración garantice el acceso a ciclos superiores sin barreras económicas. "La agricultura no es solo sembrar; exige conocimientos y abre múltiples oportunidades laborales", ha señalado.

Por su parte, la técnico agrícola y comunicadora especializada en marketing agroalimentario, Caterina Pak, ha puesto el foco en la necesidad de visibilizar el trabajo de la mujer en el sector.

Así, ha defendido el modelo agrícola almeriense como referente internacional y ha insistido en que el liderazgo femenino se construye en equipo, sin confrontaciones. También ha reclamado decisiones políticas basadas en la escucha activa y una mayor conexión entre la administración y la realidad diaria del campo.

La agricultora e 'influencer' Samanta Zamaitiyte ha reivindicado el liderazgo femenino en el sector primario y ha puesto sobre la mesa dos grandes retos: el relevo generacional y la burocracia.

Durante su turno de palabra, ha defendido que las mujeres del campo no tienen ningún problema específico para liderar y ha animado a las nuevas generaciones a ver la agricultura como una oportunidad de futuro. "El campo tiene muchísimo recorrido y necesita profesionales formados y comprometidos", ha afirmado.

RELEVO GENERACIONAL

El presidente del PP de Almería ha señalado en la clausura que estos encuentros nacen con la vocación de dar protagonismo a las mujeres y visibilizar su contribución, sentido en el que se ha elegido Roquetas de Mar para este foro como "enclave simbólico" al ser "donde surgió el primer invernadero almeriense".

Así, ha resaltado el "esfuerzo" de la Junta de Andalucía para garantizar el relevo generacional en el campo a través de una última convocatoria de ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores dotada con 130 millones de euros.

En total, según ha explicado, el Gobierno andaluz ha destinado al relevo generacional en Andalucía 300 millones de euros para la incorporación desde 2019 de 6.000 jóvenes al sector agrario andaluz.

El presidente del PP de Almería ha subrayado además que, dentro de esa convocatoria, se reservaron 15 millones de euros exclusivamente para mujeres con el objetivo de asegurar su acceso al sector. Una apuesta que, según ha señalado, ya está dando resultados: una de cada tres solicitudes ha sido presentada por una mujer menor de 40 años, siendo la provincia de Almería la que ha registrado el mayor número de peticiones.

Asimismo, ha advertido de los desafíos que afronta el sector, como la competencia derivada de acuerdos comerciales de la Unión Europea con países como Marruecos y la excesiva burocracia asociada a los fondos europeos.

Por su parte, García ha definido el encuentro como "un foro para la escucha", subrayando que las mujeres participantes han ofrecido "auténticas lecciones de vida, profesionalidad y trabajo diario" que, a su juicio, deben servir de referencia para toda la sociedad.

Con ello, ha insistido en la importancia de practicar una escucha activa hacia quienes están dispuestos a innovar, evolucionar y compartir su experiencia. "Nuestra obligación es atender a todo el que tenga algo que aportar", ha afirmado, con el objetivo de seguir construyendo una Almería y una Andalucía "cada vez más fuertes, atractivas y llenas de oportunidades para vivir y emprender".

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha cerrado el acto reivindicando la capacidad del municipio para convertirse en una gran ciudad gracias al esfuerzo conjunto de hombres y mujeres, así como de los vecinos llegados desde otros lugares que forman parte activa de su desarrollo.

Amat ha defendido que Roquetas ha avanzado incluso en etapas sin respaldo institucional y ha celebrado que ahora cuente con el apoyo de la Junta de Andalucía para seguir progresando. "Somos un ejemplo de convivencia y de trabajo, y vamos a seguir creciendo", ha afirmado.