Neinor Homes transforma el antiguo edificio del CSIC del Paseo de Almería en una promoción de 28 viviendas sostenibles

Recreación de la fachada principal de la promoción Villalán, en el Paseo de Almería. - NEINOR HOMES

ALMERÍA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La promotora Neinor Homes ha impulsado en pleno Paseo de Almería el proyecto Villalán, una promoción de 28 viviendas sostenibles de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, incluidos áticos, que sustituirá al antiguo edificio en desuso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y mantendrá la fachada histórica del inmueble.

La promoción, comercializada bajo la marca Aedas Homes, contará con viviendas con posibilidad de adquirir una plaza de garaje y algunas unidades con trastero, según ha informado la compañía en una nota, en la que ha destacado "la modernidad, sostenibilidad, calidad, amplitud y luz natural de los inmuebles".

Las viviendas alcanzarán superficies de hasta 159 metros cuadrados, mientras que el residencial dispondrá de zonas comunes con sala comunitaria y gimnasio con área wellness.

Neinor Homes ha señalado que el proyecto supone una actuación de regeneración urbana sobre una parcela que se encontraba abandonada y en estado de degradación y que acogía el antiguo edificio del CSIC. Según la promotora, el inmueble estaba en estado ruinoso, con riesgo de derrumbe y de ocupación ilegal, y ahora se convertirá en un residencial para los almerienses.

UBICACIÓN 'PRIME' Y EXCLUSIVIDAD

La compañía ha incidido además en la ubicación de Villalán, en una zona próxima a comercios, colegios, restaurantes y espacios de ocio, rodeada de edificios históricos en el Paseo de Almería, que se está peatonalizando, y a dos minutos del futuro Puerto-Ciudad.

Casi todas las viviendas estarán orientadas al sur y la promoción contará con distintas tipologías. Entre ellas destacan cuatro áticos con grandes terrazas y vistas al puerto y al mar.

Villalán dispondrá también de aparcamiento, una dotación "muy poco habitual" en la oferta de la zona. Asimismo, Neinor Homes ha señalado que se trata de la única opción para comprar una vivienda de obra nueva en el Paseo de Almería con "buenas calidades" y medidas de "eficiencia energética", como la aerotermia y las placas solares.

La compañía plantea el residencial como una opción para personas que han vivido en el centro y se han trasladado a las afueras en busca de una vivienda de calidad, así como para inversores interesados en las viviendas de uno y dos dormitorios para destinarlas al alquiler.

SOBRE NEINOR HOMES

Neinor Homes está especializada en la promoción, gestión, venta y alquiler de viviendas de obra nueva en gran parte del territorio nacional. Desde el inicio de su actividad, ha desarrollado más de 39.000 nuevas viviendas, cuenta con más de 15.000 actualmente en comercialización, un banco de suelo con capacidad para desarrollar más de 36.000 viviendas adicionales y cerca de 13.000 viviendas en construcción.

El grupo gestiona además alrededor de 6.000 viviendas en alquiler a través de su programa Renta Garantizada y cuenta con más de 7.000 viviendas sociales en distintas fases de desarrollo.

Tiene presencia en Madrid, Guadalajara, Andalucía, Levante, País Vasco y Cataluña y complementa su actividad con una división de servicios especializada en gestión urbanística, promoción delegada y construcción.