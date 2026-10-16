Un niño de ocho años sufre quemaduras de segundo grado tras volcarse una olla en un colegio de Aguadulce (Almería)

Archivo - Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un niño de ocho años ha resultado herido este viernes con quemaduras de segundo grado tras sufrir un accidente en el colegio Portocarrero de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), por el que ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital.

El servicio de emergencias 112 Andalucía ha recibido el aviso sobre las 11,45 horas por una emergencia sanitaria en el centro educativo, hasta donde se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 para atender al menor y proceder a su traslado hospitalario.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que las lesiones se han producido después de que a un trabajador del comedor se le volcara accidentalmente una olla sobre el niño, que ha quedado ingresado en el hospital, aunque está previsto que pueda recibir el alta durante la tarde de este viernes.