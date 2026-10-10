Nuria López lleva al CAF de Almería una mirada sobre la salud mental alejada de la "idea de oscuridad" en su Día Mundial

Archivo - La fotógrafa documentalista y artista visual Nuria López Torres. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fotógrafa documentalista Nuria López Torres ha llevado al Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), con sede en Almería, más de cinco años de investigación, retratos y testimonios sobre salud mental en 'Las curvas de la mente', un proyecto que nació durante la pandemia a partir de su propia experiencia familiar y con el que ha tratado de alejarse de la "idea de oscuridad" asociada habitualmente a estas realidades.

La muestra abre sus puertas al público este sábado, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, tras su paso por Zaragoza y Barcelona, y podrá visitarse hasta el 24 de enero de 2027 en la sala Imagina del centro almeriense.

En una entrevista concedida a Europa Press, López Torres ha relatado que el proyecto surgió en 2020, tras el suicidio de uno de sus hermanos y después de más de 25 años desde el diagnóstico de esquizofrenia de otro de ellos.

La fotógrafa catalana ha reconocido que era un tema que quería abordar desde hacía tiempo, aunque entonces no se encontraba preparada "psicológicamente, emocionalmente ni profesionalmente". La pandemia y el confinamiento marcaron finalmente el punto de partida, cuando comenzó a reflexionar sobre cómo afrontaban aquella situación las personas que ya convivían con problemas de salud mental.

A partir de ahí, decidió convertir la idea inicial en un proyecto "de largo recorrido", con capítulos dedicados, entre otras cuestiones, a las adicciones, el suicidio, los jóvenes y adolescentes o el impacto de las pantallas.

El proceso no ha resultado sencillo. La artista ha señalado que ha tenido "luchas internas" y momentos en los que "no ha sido fácil seguir" por la complejidad del tema. "Sabía que tenía que hacerlo", ha manifestado la autora, quien ha asegurado que la respuesta de quienes han visitado la exposición y se han sentido reflejados en ella ha hecho que "haya merecido la pena todo el trabajo".

FOTOGRAFIAR LO QUE NO SE VE

Uno de los principales retos ha sido trasladar a una imagen un sufrimiento que no siempre resulta visible. La fotógrafa ha reconocido que algunos capítulos, como el dedicado al suicidio, han exigido un "importante trabajo de conceptualización" para decidir cómo abordar cada realidad desde el punto de vista visual.

"Ha sido uno de los trabajos más complicados en muchos sentidos", ha expresado López Torres, tras recordar que la dificultad también ha residido en acceder a los testimonios y encontrar la forma de representar cada historia.

Ese trabajo ha partido, según ha destacado, del respeto a las personas retratadas. Algunas han permitido mostrar su rostro, su nombre y su testimonio, mientras que otras han pedido mantener el anonimato o utilizar nombres ficticios. "El límite lo han puesto ellos", ha indicado la autora, al subrayar que ha tratado de abordar cada testimonio con el "máximo respeto" hacia las personas retratadas y sus decisiones.

López Torres también ha detectado diferencias que no dependen exclusivamente de la edad, sino de factores como la "clase social" y la situación de cada persona. "No es lo mismo pertenecer a una familia vulnerable que pertenecer a una familia que tiene recursos económicos", ha señalado. En este sentido, ha apuntado a las mayores posibilidades de acudir a psiquiatras o psicólogos privados frente a unas listas de espera en la sanidad "excesivamente dilatadas".

REDES SOCIALES Y JÓVENES

La documentalista ha puesto además el foco en el efecto de las redes sociales sobre los jóvenes y ha considerado que se trata de "un tema muy complejo" al que los adultos, la sociedad, los profesores y los padres deben prestar "especial atención".

La creadora de la muestra ha advertido de que las redes sociales están diseñadas para "generar adicción" y ha explicado que los algoritmos potencian aquellos contenidos a los que el usuario presta más atención, como los relacionados con las autolesiones, el suicidio o la hipersexualización de chicas y chicos.

Asimismo, ha alertado de la existencia de contenidos que "banalizan los problemas de salud mental" y ha considerado que esta situación resulta "mucho más peligrosa".

'Las curvas de la mente' supone la primera exposición de López Torres en Almería. La autora ha destacado la acogida que el proyecto ha tenido en otras ciudades y ha recordado que, durante su paso por el Museo Pablo Serrano de Zaragoza, se organizaron más de 30 visitas guiadas, dirigidas tanto al público general como a alumnos de colegios e institutos, y que las plazas previstas se completaron en apenas 24 horas.

Para su llegada al CAF, la muestra ha reducido ligeramente el número de fotografías respecto a las 60 del montaje original por cuestiones de espacio, aunque mantiene todos los bloques temáticos, los textos y la pieza audiovisual. Así, la exposición conserva prácticamente íntegro su planteamiento original.

Nuria López Torres (Barcelona, 1968) ha centrado buena parte de su trayectoria en los derechos humanos, las mujeres, las identidades y las violencias. Sus proyectos han recorrido espacios expositivos de Europa, América y Asia y han recibido reconocimientos como el Global Peace Photo Award, el Bartur Photo Award y varios premios POY Latam.