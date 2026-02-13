Organizan una batida para buscar a un vecino de Berja (Almería) desaparecido hace una semana

Archivo - Ayuntamiento de Berja (Almería). - AYUNTAMIENTO DE BERJA - Archivo

BERJA (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Berja (Almería) ha informado de la batida que se ha organizado este sábado para buscar a un vecino de la localidad de 59 años que desapareció hace una semana y del que no se han obtenido nuevas pistas.

Desde el Consistorio han trasladado que "se necesita la colaboración de todas las personas posibles" para tratar de hallar al desaparecido, con lo que la búsqueda se organizará desde el punto de encuentro situado en el aparcamiento del campo de fútbol de la localidad este sábado a las 9,00 horas.

El hombre fue visto por última vez el pasado 7 de febrero, cuando vestía un patalón largo vaquero o tejano azul oscuro y una camisa a cuadros de manga larga con un chaleco acolchado. El varón mide 1,80 de estatura y pesa unos 60 kilos.