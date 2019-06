Pérez de la Blanca (Vox) habla de "acuerdos de carácter general" con PP en Almería y el "compromiso" de "debatirlos"

Publicado 15/06/2019 15:17:30 CET

ALMERÍA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del Vox en el Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha indicado este sábado que su apoyo a la investidura de Ramón Fernández-Pacheco (PP), llega tras alcanzar "varios acuerdos de carácter general" y obtener "la palabra" del alcalde "para discutirlos y debatirlos en los próximos días".

En declaraciones a los medios, Pérez de la Blanca ha señalado que los dos votos de Vox "no son definitivos para los cuatro años" y, si bien ha admitido "una buena sintonía, entendimiento y muchísimos puntos en común" con Fernández-Pacheco, ha dicho que "poco a poco se irán negociando las cosas porque ya he dejado claro, en no pocas ocasiones, que no es un sí definitivo".

Ha indicado que han "sido dos semanas largas, en las que nos hemos sentado muchísimas veces" y ha insistido en que tiene el "compromiso" del alcalde de "entrar a fondo en los próximos meses" en esos acuerdos de carácter general que pasan "sobre todo, por la bajada de impuestos y la mejora del transporte público como puntos fundamentales".

Pérez de la Blanca ha hecho alusión, asimismo, a la puesta en marcha de un "sistema de control de la eficiencia del gasto público, aún no definido", y la mejora de la relación entre el ciudadano y la administración, "algo que no es baladí porque no queremos que el ciudadano pierda el tiempo en determinadas cuestiones".