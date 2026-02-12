Piden cuatro años de cárcel para el dueño de una agencia de viajes de Almería acusado de estafar a 60 clientes

Archivo - Fachada de 'Viajes Alborán' en Almería antes de su cierre definitivo. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Almería va a solicitar cuatro años de prisión para el responsable de la agencia 'Viajes Alborán' acusado de estafar más de 180.000 euros a más de 60 clientes directos, muchos de los cuales se quedaron en tierra al descubrir, en el mismo aeropuerto, que los viajes que abonaron para volar a Colombia, Ecuador o Perú, entre otros países, nunca fueron pagados por la empresa.

Según el escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, el acusado habría repetido las mismas prácticas, al menos, entre principios de 2023 hasta finales de 2024, mediante el cobro de paquetes vacacionales y billetes de avión que nunca llegaba a emitirse, lo que dejó a decenas de familias sin poder subir a un avión ya que no figuraban en las listas de pasajeros.

La fiscal cifra en 180.690,58 euros la cantidad total defraudada a un total de 64 personas, con la propia empresa como presunta responsable civil subsidiaria, si bien apunta que el acusado ha abonado ya 50.000 euros a uno de los principales afectados, al que habría estafado cerca de 77.000 euros.

Este afectado actuaba como intermediario, puesto que se dedicaba a contratar a través de la agencia viajes para otras personas de origen extranjero desde finales de 2023, de forma que a través de él hubo 21 perjudicados más.

Debido a la devolución de parte del dinero a uno de los afectados, la fiscal aplica la atenuante de reparación de daño ante un supuesto delito de estafa continuada del que, por otra parte, libra a la hermana del acusado, quien también fue arrestada e investigada inicialmente debido a que había estado vinculada al negocio. No obstante, el acusado aparece como administrador único de la agencia desde agosto de 2024.

La empresa fundada en 1993 y ubicada en la calle Reina Regente, próxima al puerto de Almería, se servía de la confianza que los clientes tenían depositada en su propietario, con los que la mayoría habían tratado para los asuntos comerciales ya que era él quien atendía al público.

El escrito incide en el "ánimo defraudatorio" con el que habría actuado el acusado a la hora de "obtener un beneficio ilícito" al tratar de aparentar que la agencia tenía una solvencia económica "de la que carecía", lo que le llevó "al menos" desde enero de 2023 hasta finales de 2024.

VUELOS FRUSTRADOS A LATINOAMÉRICA

La acusación constata uno por uno cada caso en el que el acusado se habría hecho con los pagos de los clientes sin llegar a tramitar la compra de sus pasajes, tanto en viajes nacionales como internacionales, con un alto porcentaje de usuarios de origen extranjero que habían ahorrado para viajar a sus países de origen, especialmente por Navidad.

Así, detalla la situación de familias enteras que llegaron a abonar ante la agencia de viajes importantes sumas, de hasta casi 5.000 euros, para viajar juntos y en fechas más o menos señaladas a países como Colombia, Ecuador, Santo Domingo, Bolivia, Argentina, Perú, Venezuela o Panamá, entre otros también fuera de Latinoamérica como Rusia, Suecia o Senegal.

En todos los casos, los usuarios descubrieron que no podían realizar sus viajes al llegar a los aeropuertos, donde eran informados de que el billete no se había formalizado. Esto hizo que muchos viajeros se quedaran en tierra mientras que otros optaron por pagar un pasaje en ese mismo momento para poder tomar el vuelo.

También figuran afectados que recibieron un viaje como regalo a Viena que no pudieron canjearlo o quienes contrataron tours por Egipto o Portugal, cruceros por el Mediterráneo o paquetes vacacionales a La India o Dakar, sin que tampoco lograran realizar sus expediciones. También figuran otros destinos nacionales, como Santiago de Compostela, Madrid, Melilla y ciudades de Asturias y Cantabria.

EXPEDIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A raíz de estas irregularidades y la investigación iniciada por la Policía Nacional, la Junta de Andalucía tramitó la baja de 'Viajes Alborán' por "inactividad" tras su cierre por sorpresa en noviembre de 2024, cuando muchos clientes acudían a solicitar explicaciones de lo ocurrido.

Del mismo modo, la Administración autonómica inició un expediente sancionador contra la agencia aunque, al existir un procedimiento judicial en curso, la vía administrativa está en suspenso a la espera de resolución judicial.

La Policía comenzó su investigación tras decenas de denuncias interpuestas por las víctimas, "en su mayoría extranjeras y de bajo poder adquisitivo", según trasladó la Comisaría. Los afectados descubrieron el fraude al encontrar cerrada la oficina, con un cartel de cierre temporal y un correo electrónico del que no obtenían respuesta.