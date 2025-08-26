El Pleno de Almería aborda este miércoles la subida de la tasa de basura y 13 millones en modificaciones presupuestarias

ALMERÍA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería va a celebrar este miércoles un Pleno Extraordinario en el que, entre otros asuntos, se abordarán distintas modificaciones presupuestarias por un importe cercano a los 13 millones de euros así como la subida de la tasa de la prestación del servicio de gestión de residuos, es decir, el recibo de la basura.

La sesión, prevista a partir de las 9,00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento, contempla tres puntos para ejecutar cambios en el presupuesto vigente por un importe conjunto de 12.957.866,2 euros, de los que 11.379.156,2 euros procedentes del superávit de 2024 se van a destinar a amortización de deuda municipal.

El Ayuntamiento también anunció una segunda modificación por importe de 1.350.360 euros que servirá para financiar la reparación de los forjados, con carácter de emergencia, de 60 viviendas de titularidad municipal ubicadas en las calles Sierra del Pino, Sierra de Benahadux, Sierra del Castaño y Sierra del Campillo, en el barrio de Los Almendros Bajos.

La decisión viene tras el colapso del forjado de la cubierta de una vivienda en la calle Sierra del Pino el pasado mes de junio que, afortunadamente, no provocó daños personales, pero que obligó a realizar obras para corregir una serie de deficiencias estructurales en los inmuebles.

De otro lado, la tercera modificación presupuestaria por importe de 228.350 euros se corresponde a la creación de una nueva partida para la adquisición de maquinaria de limpieza viaria especializada en el tratamiento de piedra natural de pavimentos como los del entorno de la Plaza Vieja, el Hospital Provincial o el reformado Paseo de Almería.

Junto a estas modificaciones, el Pleno también va a resolver las alegaciones y aprobar definitivamente tanto el acuerdo para la nueva tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos municipales como la relativa al uso de la planta de tratamiento y vertedero tras la aprobación inicial de sendos textos en abril.

Sobre este asunto, el grupo municipal del PSOE acusó al equipo de gobierno de tratar de "ocultar" este asunto al abordarse mediante un pleno extraordinario durante la feria de Almería, ya que la nueva ordenanza supondrá la elevación del recibo medio de basura a los 132 euros anuales mediante una tasa unitaria.

"Es increíble que los almerienses tengan que soportar esta falta de respeto de la alcaldesa, quien no ha dudado en repetir artimaña para ocultar la malísima gestión de lo público que el PP está haciendo en nuestro Ayuntamiento", afeó ante la convocatoria del Pleno el viceportavoz socialista en el Ayuntamiento, Raúl Enríquez.

CRÉDITO PARA NUEVA VPO

Entre otros puntos del orden del día, la sesión también contempla autorizar a la empresa municipal de la vivienda Almería XXI para la concertación de operaciones de crédito a largo plazo de cara a financiar una promoción de 92 viviendas de protección oficial de precio limitado en la Vega de Acá.

Además, el Pleno elevará a votación de la corporación la aprobación de hasta diez reconocimientos extrajudiciales de crédito por un montante total de 232.363,39 euros correspondientes al Área de Función Pública y Seguridad Ciudadana (184.396,88 euros), a Área de Cultura, Educación y Tradiciones (110.313,63 euros) y al Patronato Municipal de Deportes (15.052,88 euros).