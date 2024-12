El Pleno de Almería aprueba la subida del coste del agua al incoporar la desalada con el 'no' de la oposición

ALMERÍA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este lunes con los votos del equipo de gobierno (PP) la subida del recibo del agua fundamentalmente por la introducción del agua desalada en el sistema de abastecimiento; una subida que ha sido rechazada por el restos de grupos municipales ante el abrupto incremento de precios, que supone, según los cálculos del PSOE, un aumento medio del 35,5% en la factura.

El concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, ha rechazado que la subida de costes suponga un "sablazo" para los hogares almerienses, sentido en el que ha estimado un incremento medio bimensual de 7,64 euros en el precio del agua.

Para Segura, "no hay que dramatizar ni hay que llamar al escándalo" ante el incremento de precios que, según el PSOE, se eleva a "cien euros de media anual" en función de la actualización de tarifas conforme al IPC y de la puesta en funcionamiento de cinco bastidores de la desaladora con los que garantizar el suministro.

"Hoy es un día grande para Almería", ha asegurado el concejal, quien ha valorado la "mucha calidad" con la que se servirá agua de forma "permanente" en la ciudad más allá del incremento de las facturas, lo que hace de Almería la primera capital andaluza "con autonomía hídrica más que suficiente, sin depender de otras fuentes", bajo el "compromiso social y ambiental" del PP para "garantizar que con solo girar la muñeca, la seguridad y la pureza del agua llegue a todos los ciudadanos almerienses a través del grifo".

Segura ha incidido además en que la introducción de agua desalada contribuirá a recuperar los acuíferos sobreexplotados del de los pozos de Bernal, va a dar cumplimiento al plan hidrológico de las cuencas del Mediterráneo, permitirá "alargar la vida útil de los electrodomésticos" y reducirá el consumo de agua envasada.

"No va a haber gente yendo a los comercios o a las grandes superficies a comprar garrafas de agua, porque el agua que le va a caer por el grifo es agua de calidad y agua abundante", ha pronosticado el concejal en relación a las ventajas que supone el uso del agua desalada sin entrar en la elevación de costes que suponen las condiciones del nuevo suministro.

El concejal, quien ha defendido la planificación del Ayuntamiento, ha apelado además a las bonificaciones y reducciones de tasas para pensionistas, familias numerosas, familias en exclusión social o por fugas, a las que se han acogido hasta ahora "más de 2.550 almerienses, con una bonificación cercana a los 110.000 euros".

UN INCREMENTO "BRUTAL"

Para la portavoz del PSOE de Almería, Adriana Valverde, la actualización de tarifas supone una subida "brutal" del precio del agua tras 20 años de gobierno del PP en los que, según ha incidido, no se han previsto medidas para aplicar subidas progresivas con las que amortiguar el incremento de costes pese a los acuerdos suscritos a tal fin en 2005.

"La alcaldesa ha consumado con el rodillo de la mayoría absoluta del PP la subida del agua más brutal que jamás haya aprobado un Ayuntamiento en nuestra ciudad, superior al 35 por ciento", ha manifestado tras lamentar el rechazo de las alegaciones del PSOE para "intentar aminorar ese porcentaje" mediante la exclusión de la encomienda por el tratamiento de los lodos que generan y proceden de las depuradoras de El Bobar y El Toyo y el coste de las tarifas sociales.

Para Valverde, este asunto "tendría que haber sido prioritario" para el equipo de gobierno, que durante dos décadas ha "estado sin reaccionar hasta llegar al agotamiento de los pozos de Bernal y la declaración como no apta para el consumo humano el agua para los barrios de La Joya y Castell del Rey".

"Mientras los almerienses van a sufrir una brutal subida de un servicio que es un derecho humano la empresa concesionaria Aqualia va a conseguir unos ingresos brutales ya que, con esta modificación, con la correspondiente revisión del contrato, va a tener unos ingresos de 33,4 millones de euros", ha añadido antes de asegurar que "desde que adjudicó el contrato los ingresos de Aqualia han aumentado un 350 por ciento".

Desde Vox, su portavoz, Juan Francisco Rojas, también ha lamentado la "masacre" realizada con las alegaciones elevadas al cambio de precios al no haber "recogido ni una". "No sé si no se dan cuenta de que son los únicos que se creen esta milonga", ha añadido ante la postura en contra mostrada por los grupos municipales así como por asociaciones y particulares.

Vox ha afeado la falta de un trabajo previo para que la elevación de tarifas "no tuviese el impacto que va a tener en este caso y con ese porcentaje", ha dicho antes de criticar la falta de desglose de los conceptos. "¿Por qué no quieren detallarnos los costes? ¿Qué es lo que se esconde? Quizás lo que no quieren es que sepamos conocer lo que son los costes reales de la desalación", ha añadido.

"FALTA DE PLANIFICACIÓN"

Por su parte, el representante de Por Almería (Podemos-IU-Equo-Alianza) ha señalado el "saqueo" y el "expolio de los bolsillos de los vecinos" de Almería con un agua que, si bien es de mejor "calidad", también es "más cara" por una "falta de planificación".

"Toda esta prisa que usted ha tenido por poner en marcha los bastidores se debe o viene precedido, y lo recordamos todos, por lo que sucedió con los pozos de Bernal, con esa situación de la radioactividad del agua que le pilló con el culo al aire", le ha manifestado Lorenzo al edil de Agua.

Así, cree el representante de Podemos que los ciudadanos de Almería al final "van a pagar más por lo mismo" ante una "subida abusiva, injustificada y completamente insensible con la realidad económica" que "convierte un derecho humano fundamental como es el agua en un negocio rentable para unos pocos".

"Ustedes mismos no han exigido Aqualia los datos reales de los beneficios que obtiene esta empresa concesionaria, han optado por creerse a ciegas sus cifras sin cuestionarlas, sin un mínimo de análisis riguroso", ha abundado antes de reclamar nuevamente la "remunicipalización del servicio".