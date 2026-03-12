El Pleno de Almería insta al Gobierno a actuar contra las 'narcolanchas' y a "desbloquear" la pasarela del Andarax

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, en el Pleno. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este jueves una moción impulsada por el PP, con mayoría absoluta en el Consistorio, para intensificar la lucha contra las 'narcolanchas' ante la "preocupación creciente" por la expansión de este tipo de actividades en el litoral.

En su intervención, Sánchez ha lamentado la falta de apoyo del PSOE a una propuesta que, según ha subrayado, busca "respaldar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que combaten estas mafias en el mar".

"La seguridad de los ciudadanos está por encima de cualquier disciplina de partido", ha afirmado a la hora de reprochar a los socialistas que hayan "preferido defender al Gobierno antes que apoyar a los agentes que cada día se juegan la vida frente a estas organizaciones criminales".

La portavoz 'popular' ha advertido de que la actividad de las 'narcolanchas' y de los denominados 'petaqueros' está "dejando huella en distintos puntos del litoral almeriense, incluidos espacios de gran valor ambiental como el Parque Natural de Cabo de Gata".

En este sentido, ha criticado decisiones del Ejecutivo central que, a su juicio, han "debilitado" la lucha contra el narcotráfico, como la desaparición de la unidad especializada OCON-Sur, que "durante años permitió asestar golpes importantes a las redes criminales que operaban en el sur de España".

La moción, aprobada con los votos favorables de PP y Vox, la absención de Podemos y el voto en contra del PSOE, insta al Gobierno a poner en marcha un plan integral de lucha contra el narcotráfico en el litoral almeriense, reforzar los medios humanos y materiales de la Guardia Civil y recuperar unidades especializadas para combatir estas mafias.

PASARELA ENTRE PASEOS MARÍTIMOS

La segunda moción promovida por el PP, defendida por la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera y apoyada, ha contado con el apoyo de Vox para reclamar al Gobierno de España información "clara" sobre el estado del proyecto de la pasarela sobre el río Andarax, una infraestructura "clave" para completar la conexión de los paseos marítimos de la ciudad.

Cabrera ha criticado el retraso que acumula esta actuación después de que el Ministerio para la Transición Ecológica adjudicara en septiembre de 2022 la redacción del proyecto con un plazo de doce meses. "Estamos en 2026 y seguimos sin proyecto terminado, sin calendario de ejecución y sin explicaciones claras de qué está pasando", ha señalado.

La concejala ha subrayado que esta infraestructura permitirá "conectar de forma continua el eje litoral desde el Puerto de Almería hasta la Universidad, favoreciendo la movilidad peatonal y ciclista, impulsando el uso del litoral como espacio público y reforzando el atractivo turístico de la ciudad".

Además, ha recordado que el Ayuntamiento ha colaborado con el Ministerio en todo momento y ya "trasladó su preferencia por la alternativa de pasarela de arco superior tipo bow string", considerada la opción más adecuada para su integración urbana y funcionalidad. "Almería no pide privilegios; pide simplemente que se cumplan los compromisos adquiridos con la ciudad", ha afirmado Cabrera.

AGENTE TUTOR

Por unanimidad se ha aprobado también por el Pleno la propuesta, presentada por el grupo Vox, instando a adherir al Ayuntamiento de Almería al protocolo de agente tutor para prevenir, identificar y gestionar el acoso escolar en colaboración con los centros educativos de la capital.

En este punto, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería se ha respalado una iniciativa "orientada a reforzar la prevención y protección de los menores, especialmente ante situaciones de acoso escolar".

Desde el PSOE han lamentado que se haya rechazado la moción encaminada a abrir la oficina periférica del barrio de Los Ángeles, cerrada desde el año 2020, después de que el equipo de gobierno asegurara que ya "están trabajando en ello".

"De nuevo, el PP da la espalda al barrio de Los Ángeles, con el cierre de esta oficia y con la falta de mantenimiento del complejo deportivo Jairo Ruiz, también tiene su piscina cerrada desde hace años sin que el Ayuntamiento sea capaz de dar respuesta a los usuarios de este centro", ha criticado la edil Carmen Aguilar.

Al respecto, la concejala de Economía, Vanesa Lara, ha asegurado que la oficina estará abierta "en unos meses" y con "personal suficiente" para atender las necesidades de la población de esta zona.

Los socialistas han criticado el rechazo del PP a su segunda propuesta para instar a la Junta de Andalucía a incluir Almería entre los beneficiarios de ayudas por las borrascas que han afectado a explotaciones agrarias.

NO AL SUPERMERCADO MUNICIPAL

El Pleno de la Corporación ha rechazado también la propuesta de Podemos-IU-Los Verdes con Almería, reclamando la puesta en marcha de un supermercado municipal público, cuestionándose su idoneidad.

El concejal de Integración Social, Programas, Participación, Distritos y Juventud, Óscar Bleda, ha incidido en que el Ayuntamiento no tiene competencias directas sobre cuestiones como el IVA o la regulación de los precios en el mercado, cuestionando en este aspecto la inacción del Gobierno.

De otro lado, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha rechazado la moción de IU-Podemos-Verdes dirigida a la convocatoria de la comisión de seguimiento de las empresas concesionarias argumentando que "el Ayuntamiento ya dispone de mecanismos suficientes de control y supervisión, por lo que considera innecesario crear o convocar un órgano adicional".

NUEVOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS

Sin debate mediante, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado con el voto favorable del PP y la abstención del resto de grupos dos iniciativas urbanísticas para el barrio de El Diezmo, donde se prevé la construcción de 150 viviendas --20 de protección oficial-- y más de 12.000 metros cuadrados de uso público, y para la parcela situada junto a la Avenida del Mediterráneo a la altura del número 159.

En este segundo caso, se ha dado 'luz verde' a la aprobación definitiva de un Estudio de Ordenación, promovido por Promociones Indalo Alborán, para transformar un suelo actualmente destinado a uso industrial en un nuevo ámbito residencial y terciario, más acorde con la evolución urbana de su entorno.