El PP de Almería pide al Gobierno la ejecución presupuestaria del primer semestre por "incumplimientos flagrantes"

ALMERÍA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los diputados nacionales del Partido Popular (PP) de Almería Rafael Hernando y Ana Martínez Labella y los senadores Carmen Belén López y Jesús Caicedo han anunciado que, en la mañana de este viernes, han presentado una batería de preguntas en ambas cámaras para analizar y obtener la ejecución presupuestaria de los distintos Ministerios y Entidades Públicas del Gobierno durante el primer semestre del año 2024, pues "al igual que en años anteriores, la mayoría de las obras, tanto las relacionadas con infraestructuras hídricas como con el AVE, se están incumpliendo de forma flagrante".

Así lo ha expuesto Hernando en una nota, quien ha señalado que el proyecto del AVE Murcia-Almería asciende a un total de 3.500 millones de euros cuya ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2023, según los datos de la Intervención General del Estado, apenas superaba los 600 millones de euros, mientras que lo no ejecutado según los Presupuestos Generales del Estado asciende a 1.350 millones.

En este sentido, ha subrayado que "tras seis años de gobiernos socialistas lo que todos los almerienses pueden comprobar es que existen numerosos retrasos en esta infraestructura y la falta de ejecución presupuestaria es brutal". Así ha criticado que "lo que sí abundan son las mentiras del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que tanto el verano pasado como éste ha venido a burlarse de los almerienses, en esta ocasión acompañado del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente".

De igual forma, el diputado del PP ha criticado que Bolaños "anunció en el verano de 2023 que las obras del AVE se acercaban al 50% cuando la realidad, según datos de la Intervención General del Estado, es que no llegaban ni al 20%". Asimismo, ha aseverado que "lo mismo ha ocurrido con sus afirmaciones relativas a que la plataforma del AVE estaría totalmente concluida en 2024". "Un bulo más si tenemos en cuenta que las obras en el soterramiento de Lorca ni siquiera se han iniciado, con lo cual la finalización de la plataforma en este año es completamente imposible", ha abundado.

En este contexto, Hernando ha incidido en que "actualmente la realidad es que las obras del AVE no alcanzan ni el 28% de ejecución, que no hay ningún tramo finalizado y que no están todos iniciados, como han asegurado los ministros, porque el soterramiento de Lorca aún no ha comenzado". Igualmente, el PP también se ha referido a las declaraciones de los ministros socialistas en las que "aseguraban que se invertían 500.000 euros diarios en el AVE".

Al hilo de lo anterior, el diputado popular ha apuntado que "no hay que ser Pitágoras ni un experto en matemáticas para saber que eso son 183 millones de euros al año", al tiempo que ha aclarado que "si ejecutan esa cantidad al año y el presupuesto total son 3.500 millones, a este ritmo vamos a tardar dos o tres legislaturas en que el AVE sea realidad".

Por último, se ha referido a la "infrafinanciación" de Andalucía y ha pedido al Gobierno que dé explicaciones sobre el acuerdo que ha permitido a Illa ser presidente de Cataluña. "Andalucía se va a ver claramente perjudicada en materias como educación o sanidad, pero también en infraestructuras como el AVE, que lleva un enorme retraso a pesar de las expectativas del señor Bolaños", ha concluido.