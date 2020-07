PP de Almería reclama al Gobierno explicaciones por los "importantes retrasos" en obras acumulados "antes" del covid-19

ALMERÍA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los diputados nacionales del PP de Almería Miguel Ángel Castellón y Juan José Matarí han pedido este viernes al Gobierno central que "no se excuse en la crisis sanitaria de la covid-19 para justificar los retrasos acumulados" en las infraestructuras de la provincia, ya que "antes" de que se produjera la pandemia los calendarios y los presupuestos "que dejó en marcha el gobierno del PP" se encontraban "seriamente" comprometidos.

En una nota, Matarí ha explicado que han sido numerosas las iniciativas y las comparecencias que su grupo parlamentario ha registrado en el Congreso relacionadas con las infraestructuras de la provincia durante la pandemia, preguntas que han vuelto a formular, tras el "apagón informativo" decretado por el Gobierno, y que están relacionadas con el AVE, con los enlaces de la A-7 en Roquetas de Mar y El Ejido, así como el tercer carril de esta vía, o con la desaladora del Bajo Almanzora destruida por unas inundaciones en 2012 "y aún sin reparar".

"La sociedad almeriense exige explicaciones, tiene derecho a saber cual es el futuro que nos espera, porque han pasado cuatro meses de pandemia, pero no nos podemos olvidar de los dos años de Gobiernos socialistas desde junio de 2018 que han provocado que hoy la situación en Almería sea muy preocupante, tanto en lo que se refiere a infraestructuras como a la situación económica", ha manifestado.

En este sentido, el diputado popular ha recordado que estos dos años además de ser negativos para las infraestructuras también lo han sido para el empleo. "En estos dos años el PSOE con sus políticas de empleo ha generado 15.000 parados más y no ha creado ni un solo puesto de trabajo porque contamos con los mismos afiliados a la Seguridad Social que en junio de 2018 (278.000)", ha afirmado.

Por su parte, Castellón también se ha referido a las cifras de paro que se conocían ayer, unas cifras "dramáticas para la provincia de Almería". Según ha manifestado "tenemos el triste balance de más de 77.000 almerienses en paro, lo que representa un 29 por ciento más que las cifras de junio de 2019. Hoy 17.000 personas más que hace un año se encuentran desempleadas en Almería y a ellos hay que sumar los 18.000 almerienses que se encuentran acogidos a un ERTE por fuerza mayor", ha afirmado.

Castellón ha señalado que tras la crisis sanitaria la provincia de Almería "se está viendo azotada por una importante crisis económica que está afectando sobre todo al sector turístico, al de la hostelería y servicios sobre todo en las zonas costeras".

"Miles de almerienses dependen de la reactivación de la economía y sin embargo tenemos un Gobierno del Partido Socialista que no ha aparecido por Almería y que no ha planteado ni una sola solución. El plan del Gobierno de Sánchez para Almería es que Almería no tiene plan para reactivar su economía", ha lamentado.

En este sentido ha recordado que del sector turístico dependen "miles de familias almerienses" que "lamentablemente aspiran como máximo a tener una ocupación del 40 por ciento este verano", lo que va a ser un "drama" para decenas de personas que "no van a tener ingresos durante el periodo estival y lo van a pasar realmente mal para poder sacar su hogares adelante", según ha interpretado.

El diputado popular ha criticado la situación de "incomunicación" que se vive en la provincia. "Almería está incomunicada por tierra, por mar y por aire. No tenemos aviones diarios que lleguen a la provincia de Almería, los trenes que llegan son los que todos conocemos y además ahora sin las tarifas bonificadas que había hace unos meses, y la conexión con otros países por vía marítima está suspendida, con lo cual con este panorama la reactivación económica es muy difícil", ha concluido.