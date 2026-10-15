PP exige a Sánchez que deje de "mentir" e informe en Diputación Permanente del Congreso sobre buques marroquíes en Ceuta

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz (Fotografía de Archivo) - Eduardo Parra - Europa Press

ALMERÍA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de "mentir" e informe en la Diputación Permanente, "a petición propia", sobre la presencia de buques marroquíes en aguas de Ceuta.

En declaraciones a los medios de comunicación en Almería, Muñoz ha insistido en que el Gobierno central "ocultó a los españoles que había habido buques de guerra marroquíes los días que se estaba produciendo la invasión" a finales de julio.

Ha añadido que Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, "no informó absolutamente de nada" de ello.

"Ha estado mintiendo reiteradamente", según ha señalado la portavoz del Grupo Popular sobre Sánchez, al que ha pedido que comparezca en la Diputación Permanente del Congreso para "explicar a los españoles por qué ha metiendo, conociendo una invasión de más de 80.000 personas en Ceuta y que había buques de guerra en aguas españolas

Según Muñoz, cuando llegaron los migrantes a Ceuta, el presidente del Gobierno "decidió recomendarnos su grupo de música favorito" y se largó "de vacaciones".

Sobre unos audios de militares presumiendo de dar palizas a migrantes en Ceuta, ha señalado que desconoce esos audios, pero que lo que sí "hemos podido ver todos han sido esos linchamientos a militares por parte de grupos organizados" ante lo que el Gobierno central "no ha dicho absolutamente nada".