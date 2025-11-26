PP-A insiste en la actuación "desde el minuto uno" y espera que los "compañeros puedan demostrar su inocencia"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 26 de noviembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha insistido este miércoles en la actuación "contundente y desde el minuto uno" ante el caso Mascarillas en la Diputación de Almería y ha confiado en que los "compañeros" de la provincia que están siendo investigados puedan "demostrar su inocencia".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz Toni Martín, quien, ante la pregunta de por qué los "controles internos" del PP-A no detectaron lo que ocurría en Almería, ha señalado que el hecho de que "los controles no saltaran, posiblemente tiene que ver con el hecho de que después de las actuaciones que se produjeron en el año 2021 no hayan trascendido nuevas actuaciones hasta este momento".

"Y es imposible que si esas actuaciones no se hacían públicas ni tenía el partido conocimiento de ellas, pudiéramos tomar decisiones", ha agregado Martín, quien ha recalcado que las decisiones por parte de la dirección del PP-A se han tomado "en el minuto uno de tener conocimiento de nuevas actuaciones".

Ha expresado la "esperanza y convencimiento de que al final nuestros compañeros del Partido Popular puedan demostrar su inocencia, pero es muy importante que no quede un solo atisbo de duda" sobre la manera de actuar "contundentemente" cuando salieron a la luz los hechos.

"No ha pasado una semana todavía y todas las personas investigadas ya no tienen ningún cargo, ni en la administración ni en el Partido Popular", ha agregado Martín, quien ha querido dejar claro que el partido va a "empeñarse, tanto a nivel provincial como regional, en demostrar que el PP de Almería sigue siendo, con la misma fuerza de siempre, la mejor opción para los intereses de los almerienses en el presente y en el futuro".

Ha recalcado que la "única preocupación que tenemos en el PP es que se aclare todo, lo antes posible", y colaborar "tanto con la justicia como con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado".

"No habrán oído nunca a nadie en mi partido decir que los jueces hacen política o atacar y criticar contundentemente a la UCO, tanto cuando afecta a nuestro partido como cuando afecta al resto de partidos", ha señalado.