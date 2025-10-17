PP urge la reparación de la desaladora de Villaricos (Almería) para sortear los efectos de una acechante sequía

ALMERÍA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PP Ángeles Martínez ha exigido este viernes al Gobierno central "urgencia" en las obras de la desaladora del Bajo Almanzora o Villaricos porque, según ha explicado, "la sequía sigue acechando al Levante almeriense donde el embalse de Cuevas se encuentra actualmente a un 6,27 por ciento de su capacidad".

Martínez ha criticado la "falsas promesas que nunca se ejecutan" del Gobierno central en torno a esta infraestructura que quedó destruida por una riada en 2012, cuya reparación quedó "desbloqueada en marzo del año 2019", según ha asegurado, pero cuyos trámites para su puesta en marcha no se aprecian "tras siete años de Pedro Sánchez en la Moncloa".

La parlamentaria 'popular' señala que la situación de los agricultores es "desesperada" porque "no solo no se ejecuta la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora I, sino que no se sabe nada de las obras de la desaladora del Bajo Almanzora II y encima, el Gobierno no duda en recortar el agua del trasvase Tajo-Segura", lo que supone un "cóctel explosivo" que lleva a "un rejón de muerte para la agricultura del Levante y del Almanzora".

Ante esta situación, ha instado a los diputados del PSOE a "defender por una vez a la provincia y a los almerienses" porque "lamentablemente lo único que hacen es defender a un presidente rodeado por la corrupción por el miedo a que los fulmine como hace con todos los que se enfrentan a él".

Por otra parte, Martínez ha valorado la acción del Gobierno andaluz que, a través de la Consejería de Agricultura "no levantan el pie del acelerador" y "continúa haciendo obras hidráulicas para reforzar y seguir aumentando la capacidad de acumular agua en Almería y Andalucía".

"En los 163 consejos de gobierno celebrados en Andalucía en esta legislatura la Junta ha salido en auxilio de 91 obras hidráulicas en ayuntamientos andaluces para el abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas. Y la provincia de Almería ya se han ejecutado 200 millones de euros en inversiones hidráulicas desde que Juanma Moreno es presidente, demostrando con hechos y con obras que está comprometido con nuestra provincia", ha explicado.