La prisión El Acebuche en Almería homenajea a 41 funcionarios pioneros y a cuatro directores en su 40 aniversario

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, posa junto a uno de los homenajeados durante el acto del 40 aniversario del Centro Penitenciario El Acebuche, en Almería. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha participado este miércoles en el acto conmemorativo del 40 aniversario del Centro Penitenciario El Acebuche, en Almería, donde se ha rendido homenaje a 41 funcionarios pioneros que participaron en la apertura de la prisión en 1986 y se ha reconocido la labor de los cuatro directores que ha tenido el centro desde su inauguración.

Acompañado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente, y por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, Ortiz ha reconocido el trabajo de todos los profesionales que han pasado por el establecimiento penitenciario durante estas cuatro décadas.

Durante su intervención, el secretario general ha trasladado a los trabajadores que "los importantes en este acto sois vosotros, los que hoy trabajáis y quienes a lo largo de los años habéis pasado por aquí", al tiempo que ha subrayado que "gracias a vuestra profesionalidad, España tiene hoy un sistema penitenciario que es referente para muchos países".

Asimismo, ha recordado a Carlos López, funcionario del centro almeriense y autor de 'Almería a través de sus cárceles', de quien ha destacado su visión sobre la evolución de las prisiones hasta convertirse en un "espacio multidisciplinar en el que distintos profesionales trabajan en equipo para reintegrar a las personas en la sociedad".

En la actualidad, la prisión almeriense cuenta con una capacidad de 652 celdas tras una ampliación que supuso la construcción de cuatro nuevos módulos, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota. Con esta intervención, el centro reúne características propias de los centros tipo y de los modulares de los años 80.

El acto conmemorativo ha tenido dos momentos principales. Por un lado, se ha homenajeado a los cuatro directores que ha tenido el establecimiento penitenciario desde su inauguración, tres de ellos presentes en el salón de actos de la prisión: Juan Manuel Ruiz, Juan José Jiménez, Clotilde Berzosa y Miguel Ángel de la Cruz.

Por otro, se ha entregado una placa de reconocimiento a los 41 funcionarios que participaron en la puesta en funcionamiento del centro y recibieron a las primeras personas privadas de libertad procedentes de la prisión provincial de la carretera de Níjar el 15 de julio de 1986.

En el homenaje también han estado presentes el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García; el delegado territorial de Economía de la Junta en Almería, Guillermo Casquet; la concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García-Lorca; el fiscal provincial, José María López Cervilla; y el juez de Vigilancia Penitenciaria, Rafael Soriano.