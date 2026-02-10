Prisión para tres de los nueve implicados en una ola de robos en el interior de vehículos en El Ejido (Almería)

Utensilio artesanal intervenido utilizado para forzar los elevalunas de vehículos. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en El Ejido (Almería) un núcleo activo dedicado a robos con fuerza y hurtos en el interior de vehículos en una actuación que se ha saldado con nueve personas detenidas o investigadas, de entre 18 y 45 años, tres de las cuales han ingresado en prisión provisional, así como con la tramitación de 48 diligencias policiales.

El dispositivo especial desarrollado por agentes adscritos a las Brigadas de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial de la Comisaría Local se ha prolongado durante varios meses, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las pesquisas se iniciaron tras detectarse un repunte de denuncias en zonas específicas del municipio donde se producían sustracciones en vehículos estacionados en la vía pública.

El análisis de inteligencia criminal llevado a cabo por el Grupo I de Investigación de la Brigada de Policía Judicial permitió establecer un patrón común de actuación: los autores operaban principalmente en horario nocturno, seleccionaban vehículos situados en zonas de escasa visibilidad y empleaban herramientas que facilitaban la apertura sin forzar la cerradura ni fracturar las ventanas, "evitando así generar ruido que pudiera alertar a posibles testigos".

Tras identificar al núcleo principal de esta actividad delictiva, se estableció un dispositivo especial de control y vigilancia en puntos estratégicos. En el marco de este despliegue, agentes de Seguridad Ciudadana sorprendieron a uno de los autores en el interior de un vehículo mientras sustraía efectos, por lo que se procedió a su detención y a la intervención de un utensilio fabricado de forma artesanal con el que forzaba los elevalunas para acceder al habitáculo.

Durante la intervención se han recuperado 'in situ' diversos efectos sustraídos en los vehículos violentados, considerados de interés para el esclarecimiento de los hechos.

De las nueve personas detenidas o investigadas y puestas a disposición judicial, todas ellas con antecedentes por delitos patrimoniales, tres, consideradas las más activas y responsables de la mayoría de los ilícitos, han ingresado en prisión provisional, mientras que las actuaciones han sido remitidas a los juzgados competentes.

Según los datos estadísticos de la Comisaría, tras el ingreso en prisión de estos tres individuos y la actuación policial sobre el resto, la incidencia de robos en interior de vehículos ha experimentado un "descenso significativo y constante", lo que ha supuesto una "mejora notable en la percepción de seguridad de los vecinos".