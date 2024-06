El PSOE defenderá en Europa una "visión universalista" de la vivienda para que "deje de ser un privilegio"

ALMERÍA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista al Parlamento Europeo Alejandro Moyano, ha llamado a la movilización para votar al PSOE en las elecciones europeas del 9 de junio para "decidir un futuro progresista en Europa".

Moyano, que ha asegurado que el PSOE exportará a Europa el modelo de vivienda que "ya está poniendo en marcha" el Gobierno de España, ha subrayado la importancia de la juventud en estos comicios, y ha trasladado en este marco que llevarán iniciativas como el Plan de Acceso a la vivienda, lo que defiende como una visión "universalista" para que alquilar o adquirir una casa "deje de ser un privilegio".

Para el socialista, la política de vivienda del Ejecutivo central sitúa esta cuestión como "el quinto pilar del estado de bienestar con políticas concretas, tales como la nueva Ley de Vivienda o el Bono Alquiler Joven". Esta, ha manifestado, es una medida del Gobierno que venía a "aliviar" la economía de la población joven y que, "lamentablemente, en Andalucía se han visto frustradas las expectativas, porque la Junta metió este programa en un cajón y aún no ha resuelto ni la primera convocatoria cuando hay comunidades que ya van por la segunda".

"Los socialistas llevamos muchas propuestas a Europa en materia de vivienda similares a las que se están llevando a cabo en el país de la mano del Gobierno de España" como es, ha señalado, la "importante" inversión en rehabilitación de vivienda con cargo a los fondos europeos. En Almería se han destinado seis millones de euros para tal fin, ha revelado el candidato socialista, que ha realizado su intervención junto a algunos bloques de viviendas a rehabilitar con cargo a los Next Generation.

La vivienda es una cuestión que "da de lleno" en los intereses de la gente joven y "aunque todos los partidos hablen de ello en los debates, las soluciones que ofrecen son diferentes", ha apuntado. En este sentido, ha criticado las medidas del PP que pasan por "liberalizar el suelo" frente a las del PSOE que son hacer del acceso a la vivienda "un derecho" y "así lo defenderán en Europa".

Por su parte, la diputada nacional por el PSOE de Almería, Inés Plaza, ha valorado, en declaraciones recogidas en una nota, que el próximo 9 de junio "nos jugamos avanzar con un modelo socialdemócrata que representa al progreso, el diálogo, la convivencia, la justicia social o retroceder con el modelo de la derecha y la ultraderecha, que representan el odio, el insulto, la crispación y la involución".

Para la representante socialista, PP y Vox "son lo mismo". "Juntos, votaron en el Parlamento Europeo 'no' a proteger los derechos de la salud reproductiva de las mujeres, votaron 'no' a subir el salario mínimo europeo, votaron 'no' a declarar la Unión Europea zona de libertad para el colectivo Lgtbi y tampoco a la transparencia salarial", entre otros ejemplos.

Plaza ha advertido de que el líder del PP, Núñez Feijóo, que ha pactado en comunidades autónomas "con la ultraderecha", "ya ha dicho que también lo hará en la UE" y eso, ha expresado, "supone un grave perjuicio para muchos de los intereses de nuestra tierra" como puede ser en materia agrícola y de avance en derechos sociales, ha enumerado.

Además, ha apostillado que el PP se desplazó a Bruselas para "boicotear" los fondos europeos que se invierten en España "gracias a la iniciativa de Pedro Sánchez"; un presidente "que ha subido el salario mínimo, las pensiones, las becas, los permisos de paternidad y maternidad, y que ha implantado el Ingreso Mínimo Vital con complemento a la infancia".