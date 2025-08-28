PSOE-A reivindica las políticas de Montero como ministra como el "mejor aval" para afrontar la próxima campaña andaluza

ALMERÍA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha reivindicado este jueves las "extraordinarias" medidas para Andalucía que está adoptando el Gobierno de España, y en esa línea ha defendido que "el mejor aval" que tiene la federación socialista andaluza "para afrontar la campaña electoral" de los próximos comicios autonómicos --previstos para el próximo año 2026-- "son las políticas" de la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así lo ha manifestado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz a preguntas de los periodistas en una atención a medios en la Feria de Almería, en la que María Márquez también ha emplazado al Gobierno de Juanma Moreno a "no seguir mintiéndole a la gente" sobre cuestiones relativas a la financiación autonómica.

En esa línea, la dirigente del PSOE-A ha denunciado que el PP-A y su presidente, Juanma Moreno, "mienten a la ciudadanía constantemente con los agravios entre territorios", y frente a ello ha aseverado que "Andalucía es la comunidad autónoma más beneficiada en materia de financiación por parte del Gobierno de España", de forma que "se nota que hay una andaluza al frente de las cuentas públicas en nuestro país".

La 'número dos' del PSOE-A ha agregado que eso se ha visto "claramente con la quita de la deuda" de las comunidades autónomas planteada por el Ministerio de Hacienda, respecto de la que ha criticado que el presidente de la Junta "salió a decir que viene el lobo", y que "los catalanes van a tener más que los andaluces", a quienes desde el Gobierno de Pedro Sánchez "están castigando", según sostenía Moreno.

"Cuando llegó la hora de la verdad, era mentira" ese supuesto agravio, según ha remarcado María Márquez, que en esa línea ha subrayado que "Andalucía era la comunidad autónoma más beneficiada" con la propuesta de quita de la deuda planteada por el Ministerio, que pasaba por "quitar casi la mitad de la deuda" andaluza.

De este modo, la vicesecretaria general del PSOE-A ha enfatizado que "es mentira que haya agravio con Andalucía, todo lo contrario", y ha emplazado a Moreno a que "se deje de cuentos", porque "la realidad, con los datos encima de la mesa, es que, cuando gobernaba Mariano Rajoy (PP), Andalucía fue la comunidad más perjudicada" y recibió "una infrafinanciación indigna, indecente", en una etapa, además, según ha subrayado, en la que el ahora presidente de la Junta era secretario de Estado bajo la dirección de la entonces ministra de Sanidad Ana Mato, "que se encontraba coches de lujo en su garaje".

Frente a ello, María Márquez ha subrayado que, "con María Jesús Montero" como ministra de Hacienda, "son 58.000 millones de euros más los que recibe Andalucía para su financiación", por lo que "lo que tiene que hacer Moreno Bonilla es criticar menos, confrontar menos, llorar menos y emplear el dinero que le está llegando" desde el Gobierno para "blindar y defender los servicios públicos" andaluces.

Al respecto, la vicesecretaria general del PSOE-A ha criticado que "la sanidad pública está peor que nunca" en Andalucía, donde "hemos vivido el peor verano" en esa materia, según ha abundado antes de concluir instando también al presidente de la Junta a "invertir esos recursos públicos en que la gente no se tenga que pedir préstamos para pagar una FP --Formación Profesional--", o en "ayudar a la gente joven a que tenga una vivienda digna".