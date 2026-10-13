Relanzan con nuevas licitaciones las obras de los Refugios de Almería y del entorno de la Iglesia de Cabo de Gata

Archivo - Refugios de la Guerra Civil de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado dos nuevos expedientes para sacar a concurso público las obras destinadas a la adecuación de la instalaciones y mejora integral de Los Refugios de la Guerra Civil y a la reforma de la Plaza de la Iglesia de Cabo de Gata y varias calles de su entorno después de que en una primera convocatoria ambas actuaciones quedaran desiertas.

Las obras para renovar Los Refugios cuenta con un presupuesto base de licitación de 382.800,04 euros --IVA incluido-- y un plazo previsto de ejecución de cuatro meses.

En esta ocasión, según ha explicado la portavoz del equipo de gobierno, Sacramento Sánchez, se ha optado por invitar a tres empresas especializadas para agilizar la adjudicación: Oydsma, Albaida Infraestructuras y Talleres Milán, siendo esta la única que concurrió en el procedimiento en la ocasión anterior.

Sánchez ha señalado que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con la conservación y puesta en valor de los Refugios de la Guerra Civil, uno de los principales referentes del patrimonio histórico y turístico de la ciudad.

"Ante las dificultades encontradas en el primer procedimiento, estamos utilizando los mecanismos que permite la legislación de contratación pública para tratar de agilizar la ejecución de unas obras que consideramos necesarias para seguir conservando y mejorando uno de los recursos culturales y turísticos más importantes de Almería", ha explicado.

El proyecto contempla una intervención integral sobre las instalaciones de los refugios, prestando especial atención a la mejora de la seguridad, la accesibilidad y las condiciones de evacuación del conjunto patrimonial.

Entre las actuaciones previstas destaca la adecuación de nuevos itinerarios y salidas de emergencia, incluyendo la habilitación de los quioscos situados en las plazas Marqués de Heredia y Urrutia como nuevas vías de evacuación.

Igualmente, se contempla una nueva salida vinculada a la remodelación del Paseo de Almería, en el entorno de la plaza del Educador, que permitirá mejorar las condiciones de seguridad de este equipamiento.

Sacra Sánchez ha insistido en que la finalidad de esta actuación es adaptar las instalaciones a las necesidades actuales, reforzando sus condiciones de funcionamiento y conservación. "Nuestro objetivo es garantizar la conservación de este conjunto patrimonial, reforzar su seguridad y avanzar en su recuperación como recurso cultural y turístico de primer nivel", ha destacado la portavoz municipal.

800.000 EUROS PARA CABO DE GATA

En cuanto a la reforma de la Plaza de la Iglesia y varias calles de la barriada de San Miguel de Cabo de Gata, el Ayuntamiento ha previsto un importe de 799.999,98 euros para una obra que se seguirá mediante un procedimiento abierto simplificado, con un plazo de 20 días para presentar ofertas.

El proyecto contempla un plazo de ejecución de seis meses y permitirá acometer una intervención integral en uno de los espacios públicos más representativos de esta barriada.

Sánchez ha destacado nuevamente que esta inversión responde al compromiso municipal de continuar mejorando los barrios y de actuar sobre aquellos espacios que forman parte de la vida cotidiana de sus vecinos.

"Lejos de renunciar a este proyecto después de que la primera licitación quedara desierta, volvemos a impulsar su contratación porque consideramos que se trata de una actuación necesaria para mejorar uno de los espacios públicos más importantes y representativos de Cabo de Gata", ha señalado la portavoz.

El ámbito de actuación comprende la Plaza de la Iglesia y las calles Iglesia de Cabo de Gata, La Estrella de Mar, Chozas y Las Barcas, configurando una intervención de conjunto sobre este entorno urbano.

El objetivo principal es renovar y mejorar las condiciones de accesibilidad, funcionalidad y calidad ambiental de estos espacios, adaptándolos a las necesidades actuales de sus vecinos y favoreciendo su utilización cotidiana. La portavoz ha recordado que la Plaza de la Iglesia constituye uno de los principales puntos de referencia de la vida social de San Miguel de Cabo de Gata, por lo que su recuperación y mejora tiene una especial importancia para la barriada.

"Queremos recuperar y mejorar estos espacios públicos para hacerlos más cómodos, accesibles y adecuados a las necesidades de los vecinos, favoreciendo su uso y disfrute y mejorando la imagen urbana de este entorno", ha explicado.