Retenciones kilométricas a causa de un accidente en el túnel de Aguadulce en la A-7 sentido Almería

Archivo - Autovía A-7 a su paso por Roquetas de Mar (Almería) - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres vehículos en el interior del túnel de Aguadulce situado en la autovía A-7 sentido Almería ha provocado retenciones kilométricas que en la zona, donde perduran los atascos desde primera hora de la mañana.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado a Europa Press que pasadas las 8,30 horas se recibieron varios avisos sobre la colisión entre los vehículos en el carril izquierdo ubicado en el interior del túnel.

Así, se dio aviso a Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de carreteras y efectivos de 061, ya que los mismos alertantes avisaban de que podría haber al menos una persona herida, si bien hasta el momento se desconoce la gravedad de este extremo. La circulación en la zona es lenta a lo largo de, al menos, tres kilómetros.