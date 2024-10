R.G. Alía escribe rinde honores "a todas las heroínas anónimas" con su libro 'Ananké, labranderas de sueños'

ALMERÍA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

R.G. Alía ha publicado 'Ananké, labranderas de sueños', un libro con el que rinde honores a "todas las heroínas anónimas" y que está orientado 2a todos aquellos fanáticos de las novelas de ficción históricas aderezadas con elementos de misterio, aventuras épicas, romanticismo y fantasía".

"El tejido de enigmas y verdades ocultas de Ananké empuja al lector a avanzar con avidez en su trama gracias a su tono realista y creíble, el mundo interior de sus personajes, la experiencia inmersiva de sus escenas y, sobre todo, por el empleo del ritmo", ha explicado la autora en una nota de la editorial Círculo Rojo.

Así, según ha trasladado a través del sello de autoedición, "la estructura fluctúa entre los tiempos de la Reconquista de la taifa de Tulaytulah y el presente, en capítulos alternos, para contar la historia de sus protagonistas en dos líneas paralelas narrativas que plantean interesantes interrogantes y nos invitan a reflexionar sobre la propia identidad y los lazos que nos unen con nuestra historia".

"El final de cada capítulo promete dejar al lector con ganas de más", ha asegurado a través de la firma editorial, desde donde se asegura que el lector "va a sentirse parte de, según las palabras de la propia autora, un viaje inolvidable, lleno de giros inesperados y revelaciones sorprendentes, antiguas tradiciones, superstición, referencias alquímicas, antropológicas y astronómicas".

El libro presenta apariciones ficticias de personajes históricos como la reina de Saba, el rey Alfonso VI, el arzobispo de Toledo Bernardo de Sédirac, el rey taifa al-Qádir, el astrónomo Azarquiel, el rey gordo Witiza, o el místico fray Juan de los Ángeles entre otros en localizaciones tan dispares como Tulaytulah, al-Talabira, Nafza, Oropesa, Lagartera, el castro vetón de El Raso, Ohio o Uganda lo que "generará en el lector una conexión emocional que perdurará mucho después de cerrar el libro".

Así, ha asegurado que sobre todo "Ananké es un tributo a todas las heroínas anónimas, mujeres poderosas sin más poder que el apego a sus raíces, que, desde las sombras, a lo largo de la historia, con sus silencios, resiliencia y devoción nos trajeron hasta aquí. Ellas han sido y continuarán siendo inquebrantables custodias del legado inmaterial de la humanidad".

R.G. Alía asegura que desde niña sitió curiosidad por conocer cómo su "familia, la humanidad y el universo, en ese orden, eran lo que eran". Estudió Ciencias Físicas "buscando entender el porqué de las cosas" y "sin tener nada claro aún cómo funcionaba el mundo" comenzó su andadura profesional con una beca de postgrado para completar su formación en el área internacional de una importante empresa de telecomunicaciones.

Así, asegura que su carrera ha estado unida al devenir de la compañía, en la que ha ejercido diversos cargos, pero nunca ha dejado de preguntarse "quiénes somos ni de buscar las respuestas a través de lo que fuimos en el pasado", de ahí su afición por la historia, la antropología, la artesanía y el folclore.

"De la búsqueda de mis raíces y mi afición desde niña por escribir, nació Ananké, mi primera novela. Me considero una mujer afortunada a la que la vida le ha dado la oportunidad de no obligarme a elegir entre ciencias o letras; las ciencias me ofrecen control y las letras la magia de crear sueños", ha añadido.