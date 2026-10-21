El sector agrícola, empresarial y académico de Almería reclama mejoras para garantizar el riego en la Vega del Andarax

Reunión sobre las necesidades de agua para riego en la Vega del Andarax, celebrada en la Cámara de Comercio de Almería. - COEXPHAL

ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal), la Cámara de Comercio de Almería y la Universidad de Almería (UAL) han reclamado a las administraciones competentes que agilicen proyectos e infraestructuras hídricas, como la toma abierta de la desaladora de Almería y el tratamiento terciario de la depuradora de Cuatro Vegas, para garantizar el agua de riego y la viabilidad futura de la agricultura en la Vega del Andarax.

Las tres entidades han trasladado su preocupación "por las dificultades que atraviesan numerosos regantes" tras participar en una reunión de trabajo celebrada en la sede de la Cámara de Comercio de la capital, junto a representantes de comunidades de regantes, agricultores, organizaciones empresariales, expertos y miembros de la sociedad civil.

Según han informado las entidades en una nota, los asistentes han coincidido en la necesidad de afrontar con la "máxima urgencia" los problemas de acceso al agua de riego en la Vega del Andarax, que se extienden hasta los Llanos de La Cañada y El Alquián, donde "numerosos agricultores vienen advirtiendo de las crecientes dificultades para mantener la disponibilidad de recursos procedentes de sus captaciones tradicionales".

Entre sus principales objetivos figura "garantizar la supervivencia y recuperación del acuífero de la Vega del Andarax, declarado sobreexplotado desde hace décadas y sometido a una creciente presión".

Las entidades consideran que la protección de este recurso estratégico "debe constituir una prioridad para todas las administraciones competentes, tanto por su importancia medioambiental como por su papel en el mantenimiento de la actividad agrícola y el equilibrio territorial de la comarca".

Como una de las prioridades, han señalado la ejecución de la toma abierta de la desaladora de Almería, cuyo proyecto ya está redactado y que constituye una actuación prevista desde hace años y asociada a la ampliación de la planta desaladora.

Asimismo, han reclamado que se impulse el tratamiento terciario de la depuradora de Cuatro Vegas, una infraestructura que "permitiría incrementar la disponibilidad de agua regenerada para riego con garantías de calidad, diversificar los recursos disponibles y reducir la presión sobre otras fuentes de suministro".

Durante la reunión también se ha abordado la preocupación de los regantes por la evolución del acuífero y la posible incidencia de las distintas captaciones de agua en la zona.

Por ello, han defendido un seguimiento técnico permanente "desde el rigor científico y la transparencia, con el objetivo de preservar el equilibrio de los recursos hídricos y garantizar la sostenibilidad de todos los usos vinculados al agua".

La Cámara de Comercio de Almería, Coexphal y la UAL han hecho un llamamiento a las administraciones competentes para que impulsen, desde la colaboración institucional y el consenso, las actuaciones necesarias para proteger el acuífero, reforzar las fuentes alternativas de suministro y ofrecer una "solución estable y duradera a una problemática que preocupa cada vez más a agricultores, regantes y al conjunto de la sociedad almeriense".