La Subdelegación perfila el dispositivo de seguridad para La Desértica de Almería, que reunirá a 7.600 participantes

Archivo - Sexta edición de la carrera de ultrafondo 'La Desértica'. - CURRO VALLEJO / DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha presidido este viernes en la Subdelegación la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad y emergencias de la VIII edición de La Desértica; una prueba deportiva organizada por La Legión que reunirá a 7.600 participantes en un recorrido que conectará quince municipios, con salida en la capital y llegada en Roquetas de Mar.

El encuentro ha permitido abordar la planificación del operativo y la coordinación entre la organización, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios de emergencias y las administraciones implicadas, según ha indicado la Subdelegación en una nota.

El objetivo es garantizar la seguridad de los deportistas y del público, facilitar el desarrollo de la competición y reducir las afecciones a la circulación y a la actividad cotidiana de los municipios durante el desarrollo del evento, previsto para el 17 de octubre.

"La Desértica supone un gran reto deportivo, pero también un importante esfuerzo de organización. Detrás de cada participante hay un dispositivo que debe estar preparado para protegerlo, acompañarlo y responder si necesita ayuda. Esa es la responsabilidad que hoy compartimos todas las instituciones reunidas en esta mesa", ha señalado Martín.

El subdelegado ha destacado que la experiencia acumulada en anteriores ediciones constituye una "base fundamental" para preparar el operativo, aunque ha insistido en la necesidad de revisar cada año las necesidades del recorrido, los puntos de mayor concentración de personas y los procedimientos de intervención.

"El éxito de esta prueba también se mide en la capacidad de anticiparnos a los problemas y actuar de forma coordinada. Queremos que los deportistas puedan concentrarse en superar su reto, con la tranquilidad de que hay profesionales pendientes de su seguridad desde la salida hasta la meta", ha afirmado.

El dispositivo previsto mantendrá una estructura similar a la de la pasada edición. La Policía Nacional desarrollará sus funciones de seguridad en la capital, con especial atención a la salida, los espacios de concentración de participantes y el tramo urbano de la competición.

Por su parte, la Guardia Civil desplegará un operativo a lo largo del itinerario que combinará la regulación del tráfico, la vigilancia de la seguridad ciudadana y el apoyo en zonas de difícil acceso. La coordinación entre las compañías territoriales de Almería y El Ejido permitirá dar continuidad a la cobertura de la prueba hasta su llegada a Roquetas de Mar.

La planificación contempla la participación de unidades de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Protección de la Naturaleza, así como la disponibilidad de especialistas en desactivación de explosivos y del servicio cinológico cuando resulte necesaria su intervención. También se prevé capacidad de apoyo aéreo con drones y de rescate en montaña ante posibles incidencias en los tramos más complejos.

Durante la prueba, la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil y el puesto de mando de la prueba facilitarán el intercambio de información y la coordinación de las actuaciones, en colaboración con los servicios sanitarios y de emergencias, las policías locales y la organización.

Martín ha agradecido el compromiso de todos los profesionales y voluntarios que hacen posible La Desértica y ha reconocido el trabajo de La Legión para consolidar una cita que une deporte, compañerismo y solidaridad.

"La Desértica refleja una extraordinaria capacidad de colaboración en nuestra provincia. La Legión, los ayuntamientos, los servicios de emergencias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad suman su esfuerzo para que miles de personas puedan vivir esta experiencia con las mejores garantías", ha concluido.

En la reunión han participado representantes de La Legión, Policía Nacional, Guardia Civil, Unidad adscrita de la Policía Nacional en la comunidad autónoma, servicios de emergencias y Protección Civil, así como de las administraciones y ayuntamientos implicados en el desarrollo de la prueba.