El subdelegado de Almería aclara que un tren con el Poniente debería planificarse "entre todas las administraciones"

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno de Almería, José María Martín, ha señalado este miércoles que la posible planificación de una conexión ferroviaria entre Almería y el Poniente almeriense se debe "consensuar entre todas las administraciones" en función de sus respectivas competencias ya que no es una cuestión que, desde el Ejecutivo, se pueda "abordar en exclusiva".

Así lo ha trasladado a preguntas de los medios después de que la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, asegurara en una comisión del Congreso que ni las cifras de población ni la estimación de demanda justifican, por el momento, la posibilidad de un Cercanías en la comarca del Poniente, sentido en que apostaba por otros sistemas de movilidad.

Martín se ha mostrado en línea con el planteamiento empleado por el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Junta de Andalucía, que en su plan recientemente aprobado en Consejo de Gobierno apostaba por la activación de un transporte público en la zona "lo más optimizado posible y adecuado a las necesidades de movilidad", pero "teniendo en cuenta las infraestructuras" existentes.

El subdelegado ha avanzado que "pronto" habrá novedades sobre el proyecto para la implantación del tercer carril en la A-7 entre Roquetas de Mar y Almería así como en la remodelación del enlace de acceso al municipio roquetero, toda vez que "en breve" se adjudicarán las obras de mejora de los enlaces de El Ejido.

En cuanto la aplicación de otras soluciones de transporte para la comarca, el representante del Ejecutivo ha remarcado que cada administración debe estar dispuesta a asumir sus competencias porque una línea ferroviaria "no es una labor exclusiva del Gobierno de España".

Así, ha apuntado que corresponde a la Junta de Andalucía, que está "ahora mismo en la modificación del plan de ordenación del territorio del poniente almeriense", contemplare dicha planificación y determinar por dónde discurriría dicha vía de comunicación. "No es una cuestión que vayamos a tener en breve", ha observado.

También ha destacado el papel de los ayuntamientos cuyos términos municipales se podría ver afectados por esta hipotética actuación ferroviaria al tratarse de una zona "densamente edificada" y "con explotaciones agrícolas", de modo que la administración local también podría intervenir en ese supuesto trazado.