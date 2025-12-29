El subdelegado de Almería apela a la "responsabilidad" de las gasolineras para poner coto a narcolanchas y pateras

Archivo - Narcolanchas refugiadas del temporal en la playa de Los Genoveses, en Cabo de Gata (Níjar). - IPG - Archivo

ALMERÍA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha hecho este lunes un llamamiento a la "responsabilidad de los empresarios" que dirigen "estaciones de servicio, atendidas o no" para vigilar la actividad de los 'petaqueros' y, a su vez, poner coto a las narcolanchas y pateras que se sirven de su suministro para continuar con sus actividades delictivas.

En un desayuno con medios de comunicación, el subdelegado ha apelado a estos empresarios así como a la Junta de Andalucía, con competencias en industria, para que la vía de apoyo logístico que supone el acceso a los carburantes a través de los 'petaqueros' "sea cortada de la manera más eficiente".

"Todos somos conscientes de que el combustible se extrae de algún lugar", ha recalcado a la hora de incidir en el papel que, a su juicio, debe darse también por parte de las gasolineras y de la Administración autonómica a la hora de frenar la actividad de quienes sirven de combustible a las mafias que trafican con drogas y personas.

Martín ha incidido así en que la lucha contra el narcotráfico "no tiene una sola manera de actuar" más allá de las competencias que asume la Guardia Civil para erradicar la presencia y actividad de este tipo de embarcaciones, que durante los últimos meses se han servido de las calas del litoral del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar para refugiarse durante los temporales.

"No es que no se haga nada, se intenta de la manera en la que se pueda hacer sin poner en riesgo la seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha defendido en relación a la acción de Guardia Civil y la presencia de las lanchas en el litoral nijareño, donde "recientemente se produjo la incautación" de una de ellas, según ha recordado.

Así, ha asegurado que desde el Gobierno "se trabaja en refuerzo del Servicio Marítimo" de la Guardia Civil para que "en los próximos meses" puedan contar con "nuevos dispositivos" que mejoren su capacidad. "Vamos a seguir intensificando la actuación para que se reduzca al mínimo y desaparezca esta forma de acción criminal", ha afirmado.

REPUNTE DE INMIGRANTES

El subdelegado ha indicado además que 2025 finalizará con un "repunte" de inmigrantes llegados en patera hasta las costas de Almería, con una cifra que superará las 5.000 personas, según sus cuentas, pero que será "inferior a 2023 o 2021".

Martín ha insistido en que la inmigración clandestina es un "fenómeno cambiante" que se "ha ido manifestando de diferentes formas" en los últimos años, si bien Almería sigue siendo la provincia andaluza con mayor llegada de inmigración irregular, en especial por la zona del Levante almeriense, según se ha referido.

De otro lado, el subdelegado ha apelado a la "responsabilidad interterritorial" que se da a la hora de articular centros de atención gestionados por entidades como Accem, Cruz Roja o Cepaim, entre otros, que se sirven principalmente de hoteles en concesión para acoger a personas migrantes que llegan al territorio nacional y que solicitan asilo.

El representante del Gobierno ha valorado el sistema establecido para garantizar la atención humanitaria por parte del Gobierno con base en los convenios internacionales existentes, aunque no ha podido precisar cuántos centros de este tipo se han abierto en Almería, a cuántas personas se han atendido y cuántas de ellas han podido tramitar su solicitud de asilo o residencia.

UNA PROVINCIA "SEGURA"

El subdelegado se ha referido a los "golpes históricos contra el narcotráfico y las redes criminales" que se han producido durante este año en Almería, "con importantes incautaciones de droga y armas y decenas de organizaciones desarticuladas" en una provincia "segura" conforme a los índices de criminalidad, que se sitúan cuatro punto por debajo de la media nacional, según los últimos datos.

Así, ha asegurado que "fruto de la planificación, la cooperación entre cuerpos y el compromiso firme del Estado con la seguridad" se ha conseguido asestar varios golpes al 'narco', con operaciones como la realizada en el mes de abril en Pechina, con 25 detenidos pertenecientes a una red criminal que suministraba armas a otros grupos criminales; o la que tuvo lugar a principios de noviembre, como segunda fase de esta misma operación, con la intervención de 3.400 kilos de marihuana.

En la misma línea, ha incidido en la operación realizada a mediados de noviembre con la que se consiguió intervenir un alijo de 1.500 kilos de cocaína en Vícar, con un total de 16 detenidos, como otra de las operaciones más trascendentes del año.