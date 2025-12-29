El subdelegado de Almería pide atender los avisos por meteorología tras asistir a una decena de vehículos atrapados

Vía cortada por la salida de una rambla en Cuevas del Almanzora (Almería). - CUEVAS DEL ALMANZORA

ALMERÍA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha hecho un llamamiento este lunes para que los ciudadanos atiendan los avisos por meteorología adversa que lanza la Aemet y otras administraciones y evitar "imprudencias" después de que durante la tarde noche de este domingo se asistiera a una decena de vehículos cuyos ocupantes habían quedado atrapados por nieve, hielo o ramblas principalmente en Gérgal, Serón y Bacares.

A preguntas de los medios, el subdelegado ha incidido en los servicios prestados por la Guardia Civil a personas que "tuvieron la imprudencia de circular por carreteras por las que no se podía" o que enfrentaron cuando "no iban suficientemente equipados".

Aunque no se produjeron daños personales, Martín ha incidido en la decena de actuaciones que se realizaron principalmente en la Sierra de los Filabres. Así, ha apuntado la asistencia que se prestó a dos personas que quedaron atrapadas "por una imprudencia" al adentrarse por un camino en Bacares por el que "no debían circular".

El subdelegado ha recalcado la importancia de la "autoprotección" más allá de que se desplieguen medios para socorrer a la población cuando lo necesitan ante un "riesgo real".

"Nada de adentrarse en carreteras en las que no se debe, por nieve o placas de hielo", ha advertido ante las inclemencias registradas durante el fin de semana con "locales inundados", tormentas de granizo y "alguna manga marina" registrada en la costa de Almerimar y en Cabo de Gata.

Con ello, y aunque la Aemet ha desactivado ya los avisos amarillos que permanecían en la provincia, ha recordado que aún hay carreteras cortadas al tráfico por placas de hielo en Serón y Bacares, en concreto, la A-1178 y la AL-3102, respectivamente.

Asimismo, ha recordado que se ha reabierto una carretera que permanecía cerrada por desprendimientos en Garrucha y también un par de vías más por salidas de ramblas en Cuevas del Almanzora.