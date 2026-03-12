El subdelegado en Almería rechaza vincular inmigración con delincuencia y critica el debate político sobre el burka

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, durante su comparecencia ante los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha mostrado este jueves su "rechazo total y absoluto" a vincular la inmigración con la delincuencia y ha criticado que el debate político sobre el burka o el niqab en algunos ayuntamientos se utilice para relacionar a las personas de origen extranjero con problemas de seguridad.

Martín, que ha defendido la aportación laboral y social de este colectivo en la provincia, ha realizado estas declaraciones al ser preguntado por las mociones impulsadas en distintos municipios para pedir cambios legislativos que limiten el uso de prendas que ocultan el rostro en espacios públicos.

Este debate ya se ha producido en los ayuntamientos de Níjar y El Ejido, donde ambos plenos aprobaron recientemente iniciativas en este sentido, y se aborda también en Roquetas de Mar, donde los grupos municipales de PP y Vox han presentado este jueves propuestas similares.

El subdelegado ha asegurado que el Gobierno condena "cualquier tipo de opresión o de situación de desigualdad que pueda sufrir cualquier mujer", y ha señalado que le produce "rechazo" pensar que una mujer pueda estar sometida a una situación de discriminación o no pueda relacionarse "en condiciones de igualdad en la sociedad en la que vive" por verse obligada a llevar una determinada prenda.

No obstante, ha diferenciado ese debate de lo que considera un intento de vincular inmigración y delincuencia en el discurso político. "Otra cosa, y ahí me van a encontrar mi pleno rechazo y mi oposición frontal, es que se siga jugando y se siga haciendo una valoración de la inmigración relacionada con la delincuencia", ha advertido.

En este sentido, ha criticado que "prácticamente cada vez que el PP o Vox hablan o proponen cualquier cuestión relacionada con un colectivo tan importante como las personas de origen extranjero" se introduzca esa relación con problemas de seguridad.

"VIENEN A GANARSE LA VIDA"

Martín ha apuntado que en la provincia de Almería el 22 por ciento de la población es de origen extranjero, mientras que el 25 por ciento de los trabajadores han nacido fuera de España, lo que demuestra que se trata de personas que "han venido aquí a ganarse la vida".

Frente a discursos que, según ha dicho, presentan la inmigración como "el caldo de cultivo para cualquier tipo de delincuencia o conflicto", el subdelegado ha defendido el papel que ha tenido la llegada de población de otros lugares en el desarrollo de la provincia.

En este sentido, ha asegurado que la historia de la provincia de Almería es "una historia de éxito", al señalar que durante años estuvo "en el furgón de cola de todas las provincias de España" y que ahora encabeza las exportaciones en Andalucía y figura entre las provincias con mayor crecimiento del país.